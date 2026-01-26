Michael Schumacher não está preso na cama, diz jornalista

Doze anos após o acidente de esqui que o afastou da vida pública, Michael Schumacher segue em tratamento intensivo e sob sigilo absoluto da família. Uma reportagem do jornalista britânico Jonathan McEvoy, publicada no Daily Mail, trouxe informações recentes sobre o estado do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Segundo McEvoy, que esteve nos arredores da residência de veraneio da família em Maiorca, na Espanha, Schumacher não estaria mais preso à cama. O jornalista afirma ter conversado com um segurança do local, que relatou que o ex-piloto é conduzido em cadeira de rodas por enfermeiros e terapeutas na casa.

Estado de consciência segue indefinido

De acordo com uma fonte próxima à família, ouvida sob anonimato, o nível de consciência de Schumacher permanece incerto. Segundo o relato, ele não consegue se comunicar verbalmente, o que dificulta a avaliação de sua percepção do ambiente.

“Não dá para ter certeza se ele entende tudo porque ele não pode falar com ninguém. A sensação é que ele entende algumas das coisas acontecendo ao seu redor, mas provavelmente não tudo”, afirmou a fonte.

Do acidente nos Alpes ao tratamento sob sigilo

O acidente ocorreu em dezembro de 2013, em Meribel, nos Alpes Franceses, quando Schumacher sofreu um traumatismo craniano grave após uma queda durante uma descida de esqui. Desde então, ele passou por cirurgias e segue em recuperação fora do alcance da mídia.

A esposa Corinna Schumacher e os filhos Gina e Mick Schumacher mantêm controle rigoroso sobre as informações médicas do ex-piloto, que se recupera principalmente em sua residência na Suíça.

Tentativas de extorsão e violações de privacidade

Apesar do sigilo, a família foi alvo de crimes relacionados à divulgação de informações pessoais. Em 2025, três homens foram condenados na Alemanha por tentativa de extorsão. Entre eles, um ex-segurança da casa de Schumacher, que teve acesso a mais de 1.500 arquivos privados, incluindo vídeos, fotos e prontuários médicos.

O grupo exigiu cerca de €14 milhões (R$ 88 milhões) para não divulgar o material na dark web. Um caso semelhante já havia ocorrido em 2014, quando um homem acusado de roubar prontuários médicos do ex-piloto foi preso e morreu posteriormente dentro do presídio.

Família mantém silêncio e rotina de cuidados

Desde a última aparição pública em 2013, qualquer informação sobre a saúde de Michael Schumacher é cuidadosamente filtrada. A família segue responsável pela rotina de cuidados do ex-piloto, enquanto Mick Schumacher mantém a carreira no automobilismo e atualmente compete na IndyCar.