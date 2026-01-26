Shutdown: Risco de nova paralisação nos EUA cresce após crise com ICE

Crise no ICE: Casa Branca diz que as operações ddo órgão são legais, classificando a ameaça de bloqueio do orçamento como uma manobra política ( Joe Raedle/Getty Images)
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10h17.
Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 10h24.
O governo dos Estados Unidos corre o risco de paralisar parcialmente nesta semana após a escalada de uma crise envolvendo o ICE, o órgão de imigração americano. A oposição democrata à proposta orçamentária bipartidária aumentou após agentes federais matarem um morador de Minneapolis no sábado, 24.
O pacote de US$ 467 bilhões inclui o financiamento de diversos órgãos federais, como os departamentos de Defesa, Educação, Trabalho, Saúde e Transporte. Mas o impasse gira em torno do Departamento de Segurança Interna (DHS), que abarca o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) — alvo de críticas por ações violentas em operações de imigração.
De acordo com informações do The New York Times, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o que aconteceu em Minnesota é “estarrecedor” e “inaceitável em qualquer cidade americana”. Na proposta original do orçamento, há uma dotação de US$ 10 bilhões para as operações do ICE.
Já os republicanos, aliados a Trump, afirmam que o financiamento integral do DHS é essencial para a segurança nacional e para a execução da política migratória do governo. A Casa Branca diz que as operações do ICE são legais, classificando a ameaça de bloqueio do orçamento como uma manobra política.
No site de apostas Polymarket, a probabilidade de uma nova paralisação no governo federal americano saltou para 77% nesta segunda-feira, 26. No sábado pela manhã, a porcentagem estava em 9%.
Nos EUA, a aprovação do orçamento federal depende do Congresso. Sem consenso, serviços públicos são interrompidos, servidores deixam de receber salário e órgãos fecham temporariamente.
Em 2025, o país teve o seu mais longo shutdown da história, com 43 dias de paralisação parcial do governo federal. A paralisação suspendeu serviços não essenciais, incluindo atualizações de sites do Departamento do Trabalho (DoL), BEA e Censo, deixando de publicar dados cruciais previstos para outubro.
Mesmo após o fim do shutdown, o problema persistiu, pois dados retroativos de emprego e inflação são difíceis de compilar, forçando interpolação ou decisões "no escuro".
Investidores ficaram sem norte para prever tendências, aumentando incertezas para o Fed em decisões de juros. Durante o pico da paralisação, os mercados financeiros reagiram com incerteza. A busca por ativos considerados seguros, como ouro e Bitcoin, foi um reflexo do medo de riscos econômicos.
O shutdown acontece quando o governo dos Estados Unidos não consegue aprovar um orçamento federal ou uma lei provisória para financiar as atividades do governo.
Sem esse financiamento, várias agências federais são forçadas a suspender suas operações, o que afeta diretamente setores como a pesquisa científica, os serviços postais e a segurança pública. Apenas atividades essenciais, como a defesa nacional e serviços de emergência, continuam funcionando.