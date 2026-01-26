Shutdown: Risco de nova paralisação nos EUA cresce após crise com ICE

O governo dos Estados Unidos corre o risco de paralisar parcialmente nesta semana após a escalada de uma crise envolvendo o ICE, o órgão de imigração americano. A oposição democrata à proposta orçamentária bipartidária aumentou após agentes federais matarem um morador de Minneapolis no sábado, 24.

O pacote de US$ 467 bilhões inclui o financiamento de diversos órgãos federais, como os departamentos de Defesa, Educação, Trabalho, Saúde e Transporte. Mas o impasse gira em torno do Departamento de Segurança Interna (DHS), que abarca o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) — alvo de críticas por ações violentas em operações de imigração.

De acordo com informações do The New York Times, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o que aconteceu em Minnesota é “estarrecedor” e “inaceitável em qualquer cidade americana”. Na proposta original do orçamento, há uma dotação de US$ 10 bilhões para as operações do ICE.

Já os republicanos, aliados a Trump, afirmam que o financiamento integral do DHS é essencial para a segurança nacional e para a execução da política migratória do governo. A Casa Branca diz que as operações do ICE são legais, classificando a ameaça de bloqueio do orçamento como uma manobra política.

No site de apostas Polymarket, a probabilidade de uma nova paralisação no governo federal americano saltou para 77% nesta segunda-feira, 26. No sábado pela manhã, a porcentagem estava em 9%.

Impacto do shutdown no mercado

Nos EUA, a aprovação do orçamento federal depende do Congresso. Sem consenso, serviços públicos são interrompidos, servidores deixam de receber salário e órgãos fecham temporariamente.

Em 2025, o país teve o seu mais longo shutdown da história, com 43 dias de paralisação parcial do governo federal. A paralisação suspendeu serviços não essenciais, incluindo atualizações de sites do Departamento do Trabalho (DoL), BEA e Censo, deixando de publicar dados cruciais previstos para outubro.

Mesmo após o fim do shutdown, o problema persistiu, pois dados retroativos de emprego e inflação são difíceis de compilar, forçando interpolação ou decisões "no escuro".