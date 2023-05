Vale a pena visitar a Exposição da DreamWorks em São Paulo?

A DreamWorks sem dúvidas marcou a infância de muita gente. De clássicos como Shrek e A Fuga das Galinhas a animações premiadas como Kung Fu Panda e Como Treinar Seu Dragão, o estúdio investiu e acompanhou o crescimento de várias crianças mundo afora. Mas quem vê a animação ali, pronta e bem desenvolvida, nem imagina o tamanho do trabalho para desenvolvê-la.

O objetivo da exposição "DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela" é justamente esse: mostrar que por trás de uma animação de quase duas horas há um trabalho insano, seja nos filmes mais modernos, seja nos primeiros filmes do estúdio, em stop motion.

A montagem, que já rodou o globo, foi vista por mais de 3,5 milhões de pessoas e foi eleita, em 2019, como a exposição mais popular do mundo. Agora, ela chega ao Brasil na capital paulista, com 1000 m², dentro do Shopping Cidade São Paulo, no último andar.

“A DreamWorks Animation tem uma história rica na apresentação de filmes de animação e séries de televisão que apresentam personagens inesquecíveis e algumas das histórias mais amadas do mundo. Esta exposição mostra como essas criações fantásticas são produzidas, cobrindo todos os aspectos, desde a imaginação dos personagens até a formulação da história, até o desenvolvimento dos mundos incríveis em que são ambientados”, disse Michael Silver, presidente de UPR de negócios globais.

O que ver na exposição da DreamWorks?

Para os fãs das animações do estúdio, a exposição é um deleite: são dezenas de esboços oficiais, storyboards e detalhes da produção inéditos sobre alguns dos filmes mais famosos da DreamWorks. Em outras palavras, uma oportunidade única de conhecer os processos criativos por trás Shrek, Madagascar, Kung fu Panda, Como Treinar seu Dragão, Trolls e outros.

Ao todo, são mais de 400 objetos e adereços originais do estúdio DreamWorks Animation, incluindo obras de arte emolduradas, modelos de personagens 3D exclusivos, modelos em grande escala, livros de música e gráficos de parede.

A exposição também é bem interativa e conta com computadores espalhados pelo espaço para simular e controlar detalhes dentro de uma animação — incluindo o visitante dentro da produção dos filmes —, telas com entrevistas dos criadores e animadores, uma atração inédita de Como Treinar Seu Dragão, em uma tela cura de 180º e um espaço inteiro dedicado à uma animação produzida pelos próprios visitantes.

Ideia, criação e execução

A exposição mostra todo o processo de criação dos filmes da DreamWorks Animation, desde sua criação à concepção. Por isso, o espaço está dividido em três partes: História, que aborda como a inspiração original se transforma em uma narrativa de longa-metragem; Mundo, a maior seção da exibição, que destaca os mundos distintos, verossímeis e únicos criados em cada filme; e Sala de Desenho, onde é possível criar sua própria animação usando uma versão personalizada da ferramenta de desenho digital usada pelos animadores da DreamWorks.

Para crianças e adultos

Todo o espaço é pensado para entreter tanto as crianças quanto os adultos. Informações e detalhes sobre cada etapa da produção encantam os mais velhos, ao passo que toda a parte interativa e as peças e desenhos saltam aos olhos das crianças.

A exposição também pode ser fotografada, com exceção das partes dedicadas ao Shrek — questão de copyrights. A visitação completa demora em torno de uma hora.

Programe-se para evitar filas

Embora seja muito divertida, o espaço utilizado não permite o transporte de muitas pessoas e as partes interativas costumam ficar bem cheias. Vale a pena programar um horário mais vazio no fim de semana e evitar o período da noite, um dos mais lotados.

As duas últimas atrações são as mais cheias, tanto a de Como Treinar Seu Dragão quanto a produção de uma animação por parte dos visitantes. Vale ir com paciência: a última etapa é a mais demorada.

Como visitar a exposição da DreamWorks?

A exposição teve seu primeiro final de semana de estreia neste sábado e domingo, 20 e 21 de maio, e ficará em cartaz por tempo limitado. Os ingressos custam a partir de R$ 55 e podem ser adquiridos no site oficial do evento.

A classificação é livre e a exposição funciona de terça à domingo, das 10h às 22h.