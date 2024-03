'Kung Fu Panda 4' estreia hoje nos cinemas; veja trailer e conheça a história

Quem gosta das animações da DreamWorks tem motivo para se animar nesta semana, porque o urso panda maios querido da criançada está de volta. Oito anos depois da última estreia, nesta quinta-feira, 21, chega aos cinemas "Kung Fu Panda 4", nova sequência da animação, distribuída pela Universal Pictures.

Já mais velho e mais experiente, o quarto filme da saga mostra Po como o escolhido para se tornar Líder Espiritual, como o mestre Oogway antes dele. Para assumir a posição, Po deve escolher um novo Dragão Guerreiro, mas não está lá muito à vontade com a ideia de deixar o posto. Durante a sua jornada, ele se depara com uma nova vilã, a Camaleoa, que deseja obter o Cajado da Sabedoria para poder convocar todos os mestres vilões. Para ajudá-lo nessa aventura, Po encontra a rápida e astuta ladra Zhen, uma raposa-das-estepes.

"Kung Fu Panda 4" conta com um time de dubladores internacionais composto por Jack Black, Viola Davis, Awkwafina, Ke Huy Quan , Bryan Cranston, Ian McShane e Dustin Hoffman. No Brasil, a dublagem terá a presença de Lucio Mauro Filho, Danni Suzuki, Taís Araujo, Li Martins, Miguel Ângelo, Aline Mineiro e Cacau Haxkar.

Veja o trailer de 'Kung Fu Panda 4'

Jack Black canta Britney Spears em 'Kung Fu Panda'

Para promover o filme, Jack Black fez uma regravação da música "Baby One More Time", da Britney Spears, junto de sua banda Tenacious D e outros dubladores do filme. Veja abaixo:

Onde assistir 'Kung Fu Panda 4'?

O filme está em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, 21.

Onde assistir todos os filmes do 'Kung Fu Panda'?

Veja abaixo onde assistir a cada um dos três primeiros filmes da saga: