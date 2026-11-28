Há cerca de dois anos, uma hamburgueria carioca preparava sua expansão em São Paulo.

Um de seus franqueados havia iniciado as obras de um restaurante no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, e tinha planos para outra unidade no Brooklin. O empresário, dono de nove operações franqueadas espalhadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, acabou quebrando.

O episódio ajuda a explicar por que a Ogro Steaks, rede de hambúrgueres criada pelo chef Jimmy McManis, o Jimmy Ogro, conhecido pelas participações no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na TV Globo, decidiu pisar no freio.

Nascida durante a pandemia, a empresa havia acelerado a abertura de franquias antes de amadurecer seu modelo de expansão.

Entre 2024 e 2025, a hamburgueria fechou unidades, reorganizou a operação e passou a dedicar mais atenção à rentabilidade dos empresários interessados em carregar sua marca.

Agora, começa a colher os resultados dessa mudança: a rede deve encerrar 2026 com 12 milhões de reais em faturamento, ante 7 milhões de reais no ano anterior, um crescimento de 71%.

“A gente decidiu fechar algumas lojas, focar melhor na rentabilidade do franqueado, nas operações que estavam dando mais certo”, diz Matheus Busson, diretor de marketing do Grupo Rob Food, responsável pela expansão da marca.

Com 12 operações entre delivery e lojas físicas, a Ogro Steaks volta a olhar para a expansão.

A meta é abrir uma unidade a cada dois meses em 2027. Desta vez, porém, parte dos novos endereços poderá abrigar, além da hamburgueria, uma pizzaria e até um restaurante japonês.

Da televisão aos hambúrgueres de 180 gramas

Nascido em Houston, no estado americano do Texas, Jimmy McManis cresceu familiarizado com duas tradições da culinária dos Estados Unidos: os hambúrgueres e o churrasco. Veio para o Brasil e, ainda na adolescência, desenvolveu o interesse pela gastronomia.

Com formação em áreas como publicidade, design e jornalismo, acabou construindo uma carreira em torno da cozinha. Criou o Ogrostronomia, projeto de conteúdo gastronômico, e ganhou projeção nacional no Mais Você, onde percorreu diferentes regiões do país atrás de ingredientes e receitas típicas.

Antes mesmo de abrir sua hamburgueria, Jimmy já experimentava maneiras pouco convencionais de preparar sanduíches. Com o Burgertopia, projeto que ganhou as estradas brasileiras a bordo de um food truck, passou a transformar pratos tradicionais em hambúrgueres.

Receitas como filé à Oswaldo Aranha, galinha com quiabo e steak au poivre serviram de inspiração para a criação de sanduíches.

Em agosto de 2020, em meio às restrições impostas pela pandemia ao setor de alimentação, Jimmy abriu a Ogro Steaks em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Parte de sua trajetória foi parar no cardápio. A hamburgueria se especializou em sanduíches com discos mais espessos de carne, de 180 gramas, embora também ofereça versões menores, no estilo smash.

O Texano, por exemplo, leva dois hambúrgueres de picanha de 120 gramas, pão pretzel, queijo, molho barbecue e maionese de alho defumada. Já o Quentão Burger transporta para dentro do sanduíche ingredientes associados às festas juninas, como gengibre, cravo e canela.

Jimmy divide com o empresário Igor Mauricio Barreto, sócio da hamburgueria desde os primeiros anos, a responsabilidade pelo desenvolvimento dos produtos.

Barreto acumula outra função pouco usual para o dono de uma rede de franquias: atender pessoalmente consumidores insatisfeitos com os pedidos.

“Quem responde ao cliente quando tem algum problema sou eu. Muitas vezes, eu até dou meu telefone pessoal, e a gente se fala e resolve os problemas que aparecem”, diz Barreto.

Quando crescer virou um problema

Dois anos após a abertura da primeira operação, a Ogro Steaks entrou no mercado de franquias. Em 2024, passou a integrar o Grupo Rob Food.

A experiência dos primeiros anos mostrou aos empresários as dificuldades de reproduzir em dezenas de cozinhas o padrão de um produto desenvolvido por um chef.

Quanto mais distante uma unidade está da sede da empresa, mais complexa se torna a distribuição de ingredientes, o acompanhamento dos funcionários e o controle da qualidade dos hambúrgueres. Ao mesmo tempo, o franqueado precisa ganhar dinheiro com a operação.

Essa equação ficou ainda mais difícil com o encarecimento dos alimentos, a pressão sobre o poder de compra dos consumidores e os custos crescentes das entregas.

“Talvez, se a gente não tivesse essa preocupação, a gente já tivesse escalado mais rápido”, diz Barreto, sobre o cuidado dos sócios com a qualidade dos produtos.

A decisão foi reorganizar a rede antes de voltar a vender franquias em um ritmo mais acelerado.

Parte desse trabalho envolveu a criação de ferramentas de gestão. Hoje, os franqueados recebem diariamente informações sobre o desempenho comercial das lojas, a produtividade dos funcionários e os resultados das operações nas plataformas de delivery.

A ideia é dar aos empresários condições de acompanhar os custos e corrigir problemas antes que eles comprometam o caixa da unidade.

A rede também passou a negociar diretamente com fornecedores e plataformas de entrega campanhas promocionais que permitam oferecer descontos aos consumidores sem sacrificar excessivamente as margens dos franqueados.

Entre os parceiros estão fabricantes de ingredientes e acompanhamentos usados nos sanduíches. A Ogro também negocia ações comerciais com diferentes aplicativos, sem manter exclusividade com uma plataforma.

Hambúrguer, pizza e comida japonesa no mesmo endereço

Uma das principais apostas da Ogro Steaks para os próximos anos é fazer com que seus franqueados consigam ganhar dinheiro vendendo outros produtos além de hambúrgueres.

Em 2026, a Rob Food passou por uma fusão que reuniu três marcas: a Ogro Steaks, a Oliver’s Pizza e a Temakeria Universitária.

O grupo também se desfez da Bob Beef, outra rede de hambúrgueres de seu portfólio, concentrando seus esforços nesse segmento na marca de Jimmy McManis.

A Ogro já responde por aproximadamente um quinto das vendas do grupo.

Com a integração, um investidor poderá abrir uma operação com as três bandeiras no mesmo imóvel. Embora as cozinhas tenham estruturas próprias para cada culinária, despesas como aluguel, logística e gestão administrativa podem ser compartilhadas.

A estratégia também ajuda a resolver outro problema dos restaurantes: os períodos de ociosidade ao longo do dia e da semana.

Enquanto uma marca registra maior movimento em determinado horário, outra pode aproveitar a estrutura do estabelecimento para atender seus consumidores. Além disso, o empresário consegue atender públicos com diferentes preferências gastronômicas sem precisar investir em três endereços.

“A gente acaba tendo uma complementariedade dos horários e das culinárias, o que ajuda o franqueado”, diz Barreto.

O modelo está sendo implantado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O grupo também tem operações negociadas para São Pedro da Aldeia e Saquarema, na Região dos Lagos.

A proposta, detalhada pela EXAME em agosto, prevê investimentos a partir de 800.000 reais para uma operação com as três marcas. Nem todos os endereços, porém, precisarão abrigar o trio de restaurantes. O formato dependerá da demanda de cada região.

Por que a hamburgueria quer sair do delivery

Outra mudança importante está na relação da Ogro Steaks com os aplicativos de entrega.

Nos primeiros seis anos de operação, a empresa concentrou boa parte de sua estratégia nas chamadas dark kitchens, cozinhas dedicadas à preparação de pedidos para delivery, sem necessidade de um salão para receber clientes.

O modelo ganhou força durante a pandemia, quando milhares de restaurantes precisaram encontrar maneiras de continuar vendendo mesmo com as portas fechadas.

Mas uma operação dedicada exclusivamente às entregas também tem suas fragilidades. Uma delas é a dependência da disponibilidade de entregadores. Segundo os executivos da Ogro, a disputa entre as plataformas de delivery por profissionais de logística tem pressionado os custos das entregas.

“Talvez hoje seja o grande gargalo para quem atua no delivery”, diz Barreto.

A empresa também enxerga nas lojas físicas uma oportunidade de diferenciar seus hambúrgueres dos milhares de concorrentes disponíveis nos aplicativos, onde o consumidor frequentemente toma uma decisão de compra com base no preço e na fotografia do sanduíche.

Por isso, a rede trabalha no desenvolvimento de um novo formato de restaurante com salão. Está também investindo na participação em eventos e na fabricação de um food truck.

Uma expansão em círculos

Apesar de receber manifestações de interesse de potenciais franqueados de outros estados, a Ogro Steaks pretende concentrar as novas inaugurações de 2027 no Rio de Janeiro.

A expansão deverá ocorrer em círculos, partindo das regiões onde a empresa já possui estrutura logística e conhecimento do mercado para, posteriormente, alcançar cidades mais distantes.

A Oliver’s Pizza, com presença relevante no interior fluminense, poderá ajudar a hamburgueria a chegar a novos municípios. Em contrapartida, a estrutura da Ogro na capital poderá facilitar a expansão da pizzaria no Rio.

O avanço para outros estados deverá ganhar força a partir de 2028.

“A gente só vai expandir para fora quando tiver uma solidez no produto que a gente vai ter com o franqueado fora”, diz Barreto.