RESUMO ＋ O e-mail confidencial do Gmail deixa de abrir quando o prazo definido pelo remetente termina, quando ele remove o acesso ou quando o código por SMS não é validado. Quem recebe não consegue reverter uma mensagem expirada ou revogada: a saída é pedir um novo envio. Fora do Gmail, o conteúdo chega como link e exige um código enviado por SMS ou por e-mail.

O e-mail confidencial do Gmail só pode ser lido enquanto o remetente permitir. Quem envia define uma data de validade e pode retirar o acesso a qualquer momento antes do vencimento, segundo a Central de Ajuda do Gmail. Também pode exigir um código por SMS para liberar a leitura. Quando a mensagem não abre, a causa costuma estar em uma dessas configurações, e não no celular ou no aplicativo de quem recebe.

O recurso vale para o texto e para os anexos. Entender quem controla cada etapa ajuda a identificar o problema e a saber quando a única saída é falar com o remetente.

O que é o modo confidencial do Gmail?

O modo confidencial é uma opção de envio do Gmail que limita o que o destinatário pode fazer com a mensagem. Na tela de leitura, ficam desativadas as opções de encaminhar, copiar, imprimir e baixar o conteúdo.

O remetente ativa o recurso pelo ícone de cadeado na janela de composição, escolhe a validade e decide se o destinatário precisará de senha por SMS. O conteúdo não é entregue como um e-mail comum: fica armazenado no Google e só aparece enquanto o acesso estiver liberado.

Por que o e-mail confidencial do Gmail não abre?

A Central de Ajuda do Gmail aponta quatro causas para a falha de abertura:

Prazo expirado: a data de validade escolhida no envio já passou;

a data de validade escolhida no envio já passou; Acesso removido: o remetente clicou em "Remover acesso" antes do vencimento;

o remetente clicou em "Remover acesso" antes do vencimento; Mensagem apagada: quem enviou excluiu o e-mail, o que também encerra a leitura;

quem enviou excluiu o e-mail, o que também encerra a leitura; Código não validado: a mensagem exige senha por SMS e o código não chegou ou foi digitado errado.

Nos três primeiros casos, a restrição vem do remetente. Trocar de navegador, limpar o cache ou reinstalar o app não muda o resultado.

Qual é o prazo de validade do e-mail confidencial?

O prazo é escolhido antes do envio, em um menu com as opções de 1 dia, 1 semana, 1 mês, 3 meses ou 5 anos. A data exata do vencimento aparece no rodapé da mensagem para quem recebe.

Depois desse prazo, o e-mail continua na caixa de entrada, mas o texto e os anexos deixam de aparecer. O destinatário não tem como estender a validade. Só o remetente pode reenviar a mensagem com um prazo maior.

Como abrir o e-mail confidencial no Gmail

Se o remetente não exigiu código, basta abrir a mensagem no Gmail, pela web ou pelo app, para ver o conteúdo. Quando há senha por SMS, o caminho é este:

Abra o e-mail no Gmail; Toque ou clique em "Enviar senha"; Abra o SMS recebido no celular; Digite o código na tela do Gmail; Selecione "Enviar" para liberar a mensagem.

O código vai para o número que o remetente informou no envio, e não para o telefone cadastrado na conta Google de quem recebe.

Como abrir o e-mail confidencial no Outlook ou em outro aplicativo

Em Outlook, Apple Mail e outros serviços, o conteúdo confidencial não aparece no corpo do e-mail. No lugar dele, chega um link. Para ler a mensagem:

Abra o e-mail no aplicativo que você usa; Clique em "Ver o e-mail"; Na página que abrir no navegador, selecione "Enviar senha"; Procure o código no SMS ou em um novo e-mail; Digite o código e clique em "Enviar".

Quando o remetente escolhe "Sem senha por SMS", quem usa Gmail abre a mensagem direto. Já quem usa outro serviço recebe o código por e-mail, e não por mensagem de texto.

O que fazer quando o código por SMS não chega?

O Google envia o código para números da América do Sul, incluindo o Brasil, além de América do Norte, Europa, Austrália, Índia, Coreia do Sul e Japão. Fora dessas regiões, o remetente precisa usar a opção sem SMS. Para números brasileiros, alguns ajustes resolvem a maior parte dos atrasos:

Sinal e caixa de entrada: confira se o celular tem rede e se a memória de SMS não está cheia;

confira se o celular tem rede e se a memória de SMS não está cheia; Filtro de spam: verifique a pasta de spam ou bloqueados do app de mensagens, que pode reter códigos de remetentes desconhecidos;

verifique a pasta de spam ou bloqueados do app de mensagens, que pode reter códigos de remetentes desconhecidos; Número informado: peça ao remetente que confirme o telefone digitado no envio, com DDD;

peça ao remetente que confirme o telefone digitado no envio, com DDD; Novo envio: espere alguns minutos antes de tocar de novo em "Enviar senha" e use sempre o código mais recente.

Se nada funcionar, o mais rápido é o remetente reenviar a mensagem com a opção "Sem senha por SMS".

Dá para recuperar um e-mail confidencial expirado?

Não pelo lado de quem recebe. A Central de Ajuda do Gmail orienta entrar em contato com o remetente para pedir que ele estenda o acesso ou reenvie a mensagem. Não há configuração, extensão ou atalho legítimo que libere um conteúdo expirado ou revogado.

Do lado de quem envia, o problema costuma se resolver com quatro ajustes:

Prazo maior: reenviar a mensagem com uma validade mais longa;

reenviar a mensagem com uma validade mais longa; Telefone correto: revisar o número do destinatário antes de exigir o código;

revisar o número do destinatário antes de exigir o código; Sem SMS: dispensar a senha quando o objetivo for só bloquear encaminhamento e cópia;

dispensar a senha quando o objetivo for só bloquear encaminhamento e cópia; Acesso ativo: conferir em "Enviados" se a opção "Remover acesso" não foi acionada por engano.

O modo confidencial do Gmail impede print?

Não. O próprio Google informa que o destinatário ainda pode tirar capturas de tela ou fotografar a mensagem. Programas maliciosos instalados no computador de quem recebe também podem copiar ou baixar o conteúdo.

O recurso reduz o risco de compartilhamento acidental, mas não equivale a criptografia de ponta a ponta. Para enviar documentos sigilosos, a alternativa são serviços de e-mail criptografado ou links de arquivo protegidos por senha.