Modo confidencial do Gmail: remetente define a validade da mensagem e pode retirar o acesso antes do prazo (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 10h01.
O e-mail confidencial do Gmail deixa de abrir quando o prazo definido pelo remetente termina, quando ele remove o acesso ou quando o código por SMS não é validado. Quem recebe não consegue reverter uma mensagem expirada ou revogada: a saída é pedir um novo envio. Fora do Gmail, o conteúdo chega como link e exige um código enviado por SMS ou por e-mail.
O e-mail confidencial do Gmail só pode ser lido enquanto o remetente permitir. Quem envia define uma data de validade e pode retirar o acesso a qualquer momento antes do vencimento, segundo a Central de Ajuda do Gmail. Também pode exigir um código por SMS para liberar a leitura. Quando a mensagem não abre, a causa costuma estar em uma dessas configurações, e não no celular ou no aplicativo de quem recebe.
O recurso vale para o texto e para os anexos. Entender quem controla cada etapa ajuda a identificar o problema e a saber quando a única saída é falar com o remetente.
O modo confidencial é uma opção de envio do Gmail que limita o que o destinatário pode fazer com a mensagem. Na tela de leitura, ficam desativadas as opções de encaminhar, copiar, imprimir e baixar o conteúdo.
O remetente ativa o recurso pelo ícone de cadeado na janela de composição, escolhe a validade e decide se o destinatário precisará de senha por SMS. O conteúdo não é entregue como um e-mail comum: fica armazenado no Google e só aparece enquanto o acesso estiver liberado.
A Central de Ajuda do Gmail aponta quatro causas para a falha de abertura:
Nos três primeiros casos, a restrição vem do remetente. Trocar de navegador, limpar o cache ou reinstalar o app não muda o resultado.
O prazo é escolhido antes do envio, em um menu com as opções de 1 dia, 1 semana, 1 mês, 3 meses ou 5 anos. A data exata do vencimento aparece no rodapé da mensagem para quem recebe.
Depois desse prazo, o e-mail continua na caixa de entrada, mas o texto e os anexos deixam de aparecer. O destinatário não tem como estender a validade. Só o remetente pode reenviar a mensagem com um prazo maior.
Se o remetente não exigiu código, basta abrir a mensagem no Gmail, pela web ou pelo app, para ver o conteúdo. Quando há senha por SMS, o caminho é este:
O código vai para o número que o remetente informou no envio, e não para o telefone cadastrado na conta Google de quem recebe.
Em Outlook, Apple Mail e outros serviços, o conteúdo confidencial não aparece no corpo do e-mail. No lugar dele, chega um link. Para ler a mensagem:
Quando o remetente escolhe "Sem senha por SMS", quem usa Gmail abre a mensagem direto. Já quem usa outro serviço recebe o código por e-mail, e não por mensagem de texto.
O Google envia o código para números da América do Sul, incluindo o Brasil, além de América do Norte, Europa, Austrália, Índia, Coreia do Sul e Japão. Fora dessas regiões, o remetente precisa usar a opção sem SMS. Para números brasileiros, alguns ajustes resolvem a maior parte dos atrasos:
Se nada funcionar, o mais rápido é o remetente reenviar a mensagem com a opção "Sem senha por SMS".
Não pelo lado de quem recebe. A Central de Ajuda do Gmail orienta entrar em contato com o remetente para pedir que ele estenda o acesso ou reenvie a mensagem. Não há configuração, extensão ou atalho legítimo que libere um conteúdo expirado ou revogado.
Do lado de quem envia, o problema costuma se resolver com quatro ajustes:
Não. O próprio Google informa que o destinatário ainda pode tirar capturas de tela ou fotografar a mensagem. Programas maliciosos instalados no computador de quem recebe também podem copiar ou baixar o conteúdo.
O recurso reduz o risco de compartilhamento acidental, mas não equivale a criptografia de ponta a ponta. Para enviar documentos sigilosos, a alternativa são serviços de e-mail criptografado ou links de arquivo protegidos por senha.
Sempre o remetente, no momento do envio. O destinatário não consegue alterar a validade.
Não. O remetente escolhe entre "Senha por SMS" e "Sem senha por SMS".
Sim. A América do Sul está entre as regiões atendidas pelo envio de senha por SMS.
Sim. É preciso clicar em "Ver o e-mail" e digitar o código recebido por SMS ou por e-mail.
Sim. Basta abrir a mensagem em "Enviados" e clicar em "Remover acesso".
Não pelo destinatário. A saída é pedir ao remetente que reenvie a mensagem ou estenda o prazo.