Uma semana após a tragédia que devastou Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, o município de cerca de 20 mil habitantes convive com o desafio de se reconstruir.

O temporal de 20 de novembro deixou seis mortos e danificou 7,7 mil residências, além de comprometer o fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de água e os serviços essenciais.

Enquanto moradores, voluntários e autoridades trabalham na reconstrução, o episódio coloca novamente em cheque um dos principais gargalos da adaptação climática: a capacidade dos municípios de se antecipar a eventos extremos.

Em Tupanciretã, o plano de contingência mais recente localizado em fontes oficiais é de julho de 2023. O documento identificava vendavais e granizo entre os riscos mais comuns e previa a distribuição de lonas, telhas e colchões, além de quatro abrigos com capacidade para 530 pessoas.

Por outro lado, não estabelecia protocolos de monitoramento, níveis de alerta, aviso à população ou rotas de deslocamento.

É o que revela um novo levantamento do Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño (MARE), desenvolvido pelo Futura Evidence Lab em parceria com o Instituto Ar: apenas 142 dos 497 municípios gaúchos, o equivalente a 29%, têm planos atualizados a partir de junho de 2025.

Desde o primeiro alerta federal para o El Niño, em 29 de junho, 255 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Juntos, concentram 6,8 milhões de pessoas, o equivalente a 62% da população do estado.

Dois anos após as enchentes históricas, os dados dimensionam os desafios do Rio Grande do Sul na gestão dos riscos climáticos.

Embora não substituam políticas de adaptação de longo prazo, que envolvem investimentos em infraestrutura, planejamento urbano e redução de vulnerabilidades, os planos de contingência são instrumentos para organizar a preparação e a resposta dos municípios a desastres.

Entre os 452 documentos analisados pelo monitor, 80% não apresentam rotas de deslocamento, 82% não preveem simulados com a população e apenas seis mencionam o El Niño.

Como os municípios se preparam para eventos extremos

Dos 452 planos de contingência analisados, apenas 45, ou 10%, reúnem todos os elementos que a legislação federal estabelece para municípios inscritos no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos.

Entre os requisitos estão sistemas de alerta associados ao monitoramento, simulados com a população, rotas de fuga, pontos de abrigo e protocolos de atendimento de saúde.

A União indicou 206 cidades gaúchas para integrar o cadastro. Entre os 186 planos localizados e analisados nesses municípios, somente 34, ou 18%, apresentam todos os elementos previstos na legislação. Simulados estão ausentes em 74% dos documentos, enquanto rotas de deslocamento não aparecem em 69%.

A legislação estabelece que os municípios inscritos no cadastro devem atualizar seus planos anualmente. A lista das cidades efetivamente inscritas, no entanto, não é pública.

Entre os 206 municípios indicados pela União, 50 não têm plano datado e outros 79 têm documentos sem atualização no último ano. Somados, representam 63% da lista.

O levantamento também identificou problemas na elaboração dos documentos. Dez planos são modelos com campos em branco, como o de Faxinal do Soturno, que ainda traz uma indicação para inserir o ano de elaboração.

Outros nove reproduzem trechosde diferentes municípios. O plano de Pedras Altas, por exemplo, menciona Divina Pastora, em Sergipe. Quatro documentos se apresentam como rascunhos.

Em Lajeado, no Vale do Taquari, uma das regiões atingidas pelas enchentes, o arquivo disponível não contém os anexos que deveriam indicar os abrigos e as rotas de fuga.

A incorporação do El Niño ao planejamento municipal também é limitada. O fenômeno aparece em apenas seis dos 452 documentos analisados, e somente Esteio e Cerro Grande do Sul o utilizam como critério para acionar medidas de contingência.

“Esse percentual é extremamente preocupante à luz dos eventos extremos já ocorridos, uma vez que o Super El Niño ainda não chegou ao auge”, afirma Rodrigues, fazendo uma referência ao pico que deve acontecer entre novembro e janeiro.

No caso de Tupanciretã, o plano disponível na pasta da Defesa Civil estadual tem 2025 no nome do arquivo, mas está datado de 6 de julho de 2023. O monitor não localizou uma versão posterior nem o ato de aprovação do documento.

Além da ausência de protocolos de alerta, o mesmo não delimita áreas de risco por bairro ou comunidade, não estima a população exposta e não estabelece um calendário de revisão. Todo o território urbano e rural do município é tratado como área de risco.

O documento prevê ações de assistência após a ocorrência de desastres, como distribuição de materiais, corte de árvores e desobstrução de vias. Na data de elaboração do plano, o estoque informado era de 50 telhas e 12 bobinas de lona.

A tempestade da última semana atingiu milhares de residências. A prefeitura decretou estado de calamidade pública em todo o território municipal no dia 20, com reconhecimento federal no dia seguinte. Nos dias posteriores, o município suspendeu as aulas presenciais e declarou emergência em saúde pública.

Tupanciretã não integra o cadastro nacional de áreas suscetíveis, segundo o MARE. O levantamento também não avalia a atuação das autoridades durante o desastre, mas a preparação registrada nos documentos públicos. A ausência de protocolos no plano não significa que alertas não tenham sido emitidos por outros meios.

O custo da resposta aos desastres climáticos

A preparação para eventos climáticos extremos tem também um alto custo econômico. De maio de 2024 a outubro de 2026, o governo federal transferiu R$ 1,38 bilhão às prefeituras gaúchas pela rubrica de defesa civil, segundo o levantamento.

A maior parte dos recursos foi destinada ao estado logo após as enchentes de 2024. Em 2025, a média mensal de transferências caiu para R$ 26 milhões. Neste ano, até outubro, ficou em R$ 24 milhões.

As portarias federais publicadas até 23 de novembro de 2026 autorizam mais de R$ 220 milhões para pelo menos 144 municípios gaúchos. O montante representa pouco mais de um terço de todo o valor autorizado no país no período.

A distribuição dos recursos evidencia o peso das despesas realizadas após a ocorrência dos desastres. Cerca de R$ 135 milhões, ou 60% do total, são destinados à recuperação. Outros R$ 78 milhões, equivalentes a 35%, são voltados à resposta.

Esses valores não abrangem todos os investimentos públicos em adaptação climática, mas mostram como os recursos federais de defesa civil autorizados neste ano se concentram no atendimento às consequências dos eventos extremos.

Em 2025 e 2026, a defesa civil respondeu por 2% de todos os recursos transferidos pela União às prefeituras gaúchas.

O levantamento também identificou que o reconhecimento federal das situações de emergência ocorreu, na mediana, 19 dias após a publicação dos decretos municipais. Em um quarto dos casos, o intervalo superou 28 dias.

O governo estadual, por sua vez, também destina recursos às prefeituras por meio do fundo estadual de defesa civil. Em julho, autorizou R$ 32,3 milhões para 138 municípios, com valores individuais entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

Uma das condições para o recebimento dos recursos era a existência de um plano de contingência atualizado. No entanto, segundo o MARE, somente 57 desses municípios, ou 41%, têm documentos disponíveis com data de edição a partir de junho de 2025.

Outros 50 possuem planos mais antigos, 24 têm documentos sem data e, em sete municípios, os arquivos não puderam ser acessados, analisados ou localizados.

A divergência entre as condições anunciadas para os repasses e os documentos disponíveis também aponta para a lacuna de transparência na gestão dos riscos climáticos.

O Rio Grande do Sul enfrenta um desafio que vai além da resposta emergencial: incorporar a adaptação climática ao planejamento dos municípios, de modo a reduzir a exposição da população e os prejuízos econômicos.