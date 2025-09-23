Carreira

Calculadora gratuita mostra quanto a falta de saúde mental custa às empresas

Gigante do RH lança ferramenta que traduz em números o impacto financeiro de afastamentos por ansiedade, burnout e depressão

No cenário global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos anualmente por ansiedade e depressão, gerando uma perda de US$ 1 trilhão para a economia (Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h53.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 15h54.

O avanço dos afastamentos por questões de saúde mental, principalmente após a pandemia, colocou o tema no centro da agenda das empresas. Só em 2024, o INSS concedeu mais de 470 mil licenças médicas por transtornos mentais, o maior número dos últimos dez anos. No cenário global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos anualmente por ansiedade e depressão, gerando uma perda de US$ 1 trilhão para a economia.

Diante dessa realidade, a startup Caju lançou duas ferramentas gratuitas para apoiar empresas na gestão do tema: uma calculadora de impacto financeiro da saúde mental e o Índice de Bem-estar e Saúde Mental, que mede o grau de maturidade das organizações no cuidado com funcionários.

Quanto custa a falta de saúde mental

A Calculadora de Impacto da Saúde Mental no Trabalho permite estimar os custos diretos das saídas de funcionários por estresse, burnout, ansiedade ou depressão. Para isso, considera três dados básicos:

  • número de afastamentos no período de um ano;
  • salário médio anual dos funcionários;
  • percentual de custo de substituição (entre 20% e 50%), que inclui contratação e treinamento.

Com essas informações, o cálculo traduz um problema frequentemente tratado de forma subjetiva em valores concretos, permitindo que líderes construam casos estratégicos para justificar investimentos em programas de bem-estar.

Como acessar a calculadora?

A ferramenta pode ser acessada em: calculadora-saude-mental-caju.vercel.app

“Mais do que campanhas sazonais, é essencial adotar métricas próprias para avaliar, de forma contínua, a maturidade organizacional no cuidado com a saúde mental”, afirma Lucas Fernandes, CHRO da Caju.

Índice de Bem-estar e Saúde Mental

Além da calculadora, a Caju também lançou o Índice de Bem-estar e Saúde Mental, que avalia as práticas das empresas em cinco pilares:

  • absenteísmo relacionado à saúde mental;
  • presenteísmo e queda de produtividade;
  • turnover emocional;
  • clima emocional e segurança psicológica;
  • acesso a benefícios de bem-estar.

Com base nesses critérios, as empresas são classificadas em quatro níveis de maturidade: reativo, iniciante, estruturado e estratégico. A proposta é apoiar líderes na transição de uma postura reativa para uma cultura preventiva.

Como acessar o diagnóstico?

O diagnóstico completo está disponível no e-book: Índice de Bem-estar e Saúde Mental nas Empresas

“Cuidar do bem-estar dos funcionários não deve ser visto como custo adicional, mas como investimento estratégico na inovação, produtividade e longevidade dos negócios”, diz Fernandes.

Veja também: O trainee que virou CEO: a história que você não conhece sobre o presidente da Nestlé Brasil

