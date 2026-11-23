Uma conversa de atendimento perde o rumo quando o cliente precisa refazer o pedido várias vezes, repetir dados que já forneceu ou recomeçar a interação em outro canal. A inteligência artificial começa a mudar essa dinâmica quando transforma o atendimento em conversas mais fluidas e foco no que antes ainda era gargalo: a resolutividade das interações.

Por trás desse novo cenário estão soluções com o AIA. Lançada em novembro pela CSU Digital, uma empresa de tecnologia para serviços financeiros, programas de fidelidade e experiência do cliente, a ferramenta é capaz não só de compreender solicitações, como também consultar dados nos sistemas corporativos e tomar decisões durante a conversa.

"Durante muito tempo, as ferramentas automatizadas no atendimento eram usadas principalmente para responder perguntas e direcionar solicitações, com base em fluxos predefinidos. Hoje, os agentes inteligentes conseguem compreender o que o consumidor precisa, consultar os sistemas corporativos e executar processos em tempo real, durante a própria conversa”, explica Auziane Santos de Moraes, diretora executiva de Produto da CSU Digital.

Uma conversa que chega à operação

Com mais de 30 anos de experiência no setor, a CSU realiza em torno de 5 milhões de contatos por mês. Segundo Moraes, esse volume contribuiu para o desenvolver uma solução para operações complexas, que precisam combinar escala, segurança e conformidade regulatória.

O AIA é personalizável e oferece controle de acessos e governança de dados de acordo com as regras de cada empresa. Além de português, inglês, espanhol, francês e alemão, já opera em mandarim e pode ser implantado em outros idiomas, com sotaques regionais personalizados. E atende 24 horas por dia, acompanhando os picos de demanda.

A integração aos sistemas corporativos é o que permite consultar informações e realizar tarefas sem interromper a conversa para encaminhar o cliente a outra etapa. “A eficiência vem da resolução. Quando o AIA entende o pedido e executa a solução na própria conversa, o atendimento é resolvido no primeiro contato, com menos transferências e menos retorno do cliente pelo mesmo motivo”, afirma Moraes.

Eficiência depende do tipo de operação

Com o AIA, a CSU estima reduzir em até 50% os custos operacionais dos seus clientes, dependendo das características de cada operação; e em até 20% o tempo médio de atendimento ou de resolução.

Os percentuais são projeções da companhia, que associa os possíveis ganhos à conclusão de solicitações durante a conversa, à redução de transferências e à diminuição de contatos repetidos.

A implantação começa por uma jornada prioritária, definida com o cliente, e pode avançar para outros processos e canais conforme a necessidade da operação. Segundo a CSU, o sistema pode entrar em funcionamento em cerca de cinco semanas, sem exigir investimento próprio do cliente em infraestrutura tecnológica.