Kanye West e Kim Kardashian finalizam divórcio; veja acordo que envolve fortuna de US$ 2,1 bilhões

O divórcio do rapper Kanye West com a empresária Kim Kardashian chegou ao fim nesta semana. Por determinação do Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, o músico deverá pagar uma pensão alimentícia de US$ 200 mil, cerca de R$ 1 milhão, para pagar as despesas dos quatro filhos do casal.

Em comum acordo, West e Kardashian vão manter a custódia conjunta de seus quatro filhos e vão dividir igualmente o custo da escola particular, da educação universitária e as despesas com segurança privada.

Em relação aos bens do casal, ficou decidido que todas as propriedades serão divididas com base no acordo pré-nupcial assinado na época da união.

Fortuna de U$ 2,1 bilhões

O divórcio do casal começou no início de 2021, depois de sete anos de casamento. Na época, o casal tinha uma fortuna acumulada em U$ 2,1 bilhões, cerca de R$10,5 bilhões.

Kanye West era o mais rico dos dois, com um patrimônio líquido de US$ 1,3 bilhão, enquanto Kardashian tinha um patrimônio líquido de US$ 780 milhões.

Desde então, ambos viram suas fortunas mudarem dramaticamente.

Com a KKW Beauty e a empresa de modeladores Skims, Kim Kardashian se tornou bilionária em abril de 2021. De acordo com a Forbes, seu patrimônio líquido atual é de US $ 1,8 bilhão.

Kanye West, que se envolveu em várias controvérsias nos últimos meses, perdeu seu status de bilionário no mês passado, depois que a gigante de roupas esportivas Adidas cortou relações com o rapper. O patrimônio líquido atual de West é de US$ 400 milhões.

Em fevereiro do ano passado, West e Kardashian detinham US$ 70 milhões em ativos conjuntos, incluindo várias casas, obras de arte, veículos, joias e até gado. O status desses ativos não é claro.

