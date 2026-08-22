Apple demite 60 funcionários e reduz foco no Vision Pro

A Apple demitiu ao menos 60 funcionários ligados ao desenvolvimento de realidade virtual, em um movimento que indica uma redução de investimentos no segmento do Vision Pro e maior prioridade para os óculos inteligentes, segundo o AppleInsider.

De acordo com o site, a equipe dedicada à realidade virtual foi fortemente reduzida, mas a divisão responsável pelos produtos de visão da Apple não foi completamente encerrada.

A companhia vem reorganizando a divisão nos últimos meses e direcionando esforços para duas frentes consideradas mais promissoras: óculos inteligentes e inteligência artificial, incluindo avanços na Siri.

A mudança ocorre enquanto o mercado demonstra maior interesse por dispositivos menores e mais leves do que os tradicionais headsets de realidade virtual. O Vision Pro, lançado pela Apple em 2024, tem preço elevado, peso considerável e ainda enfrenta dificuldades para ampliar sua base de desenvolvedores e consumidores.

Vision Pro não foi abandonado

Apesar dos cortes, a Apple não encerrou o desenvolvimento do Vision Pro. A empresa continua trabalhando em novas versões do dispositivo e no sistema operacional visionOS, de acordo com as informações publicadas pelo AppleInsider.

O site afirma que o desenvolvimento de óculos inteligentes capazes de utilizar o visionOS pode se tornar uma prioridade maior para a companhia. A estratégia permitiria aproveitar tecnologias desenvolvidas para o Vision Pro em um formato mais próximo do que os consumidores esperam para o futuro da computação espacial.

O Vision Pro chegou ao mercado com preço inicial de US$ 3.499 nos Estados Unidos, o que dificultou a adoção em massa do produto. Além do custo, o dispositivo é mais pesado e complexo do que óculos convencionais.