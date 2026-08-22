Renan Santos supera Marçal em menções nas redes, mas avanço vem com desgaste, diz estudo

Renan Santos: candidato do Missão cresce, mas vê menções negativas aumentar
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 15h50.
Renan Santos ganhou espaço onde candidatos de terceira via costumam ter dificuldade: a disputa por atenção nas redes sociais. Em menos de duas semanas, o candidato do Missão ultrapassou Pablo Marçal em volume de menções e passou a aparecer em diferentes frentes de conflito político.
O desafio agora é transformar essa exposição em voto. Levantamento da Datrix, empresa de monitoramento e análise de dados digitais sobre a repercussão de políticos, influenciadores e temas públicos nas redes sociais, obtido em primeira mão pela EXAME, mostra que Renan acumulou 339.427 publicações, 9,36 bilhões de impressões e 768,4 milhões de interações entre 7 e 21 de agosto.
O levantamento mostra que o crescimento de Renan aconteceu junto com uma piora no sentimento das publicações: o saldo passou de -1,4 ponto em 17 de agosto para -20,2 pontos em 20 de agosto, justamente quando ele atingiu seu maior volume de interações.O avanço de Renan nas redes não ocorreu por uma única pauta, mas por uma sequência de episódios que colocou o candidato no centro de diferentes disputas: o conflito com Flávio Bolsonaro, o embate com Pablo Marçal, a repercussão da vaquinha eleitoral e os desdobramentos da agenda de campanha.
O movimento ocorreu em uma faixa disputada por candidatos que tentam romper a polarização entre os principais nomes da corrida presidencial. No período analisado, Renan passou a superar concorrentes como Pablo Marçal, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em volume de publicações, embora ainda permaneça distante dos patamares de atenção registrados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Para João Paulo Castro, CEO da Datrix, o principal destaque do levantamento é justamente a capacidade de Renan ampliar sua presença digital.
“É muito difícil que Renan, Caiado e Zema consigam atingir os mesmos patamares, dimensões que Lula e Flávio recebem, inclusive com a entrada do próprio Marçal, e está aí nesse estudo, é difícil pro próprio Marçal conseguir o número de dimensões que o Lula e o Flávio conseguem. E o Renan começou a se destacar, inclusive ultrapassou o Marçal. Isso foi o que mais me surpreendeu nesse momento”, afirmou.
A expansão da presença de Renan ocorreu em três movimentos principais identificados pela análise da Datrix.
O primeiro foi a abertura de conflitos políticos capazes de gerar alto volume de conversa. A crise envolvendo a filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão gerou um dos primeiros picos de exposição do candidato. Em 13 de agosto, Renan registrou 41.516 publicações, maior volume de posts do período.
O segundo foi o confronto direto com Pablo Marçal. Entre 15 e 17 de agosto, os dois candidatos trocaram ataques públicos após o registro da candidatura de Marçal. A disputa aproximou os dois nomes em volume de menções: Marçal chegou a 31 mil publicações em 18 de agosto, enquanto Renan alcançou 33.101.
O terceiro fator foi a mobilização em torno da própria candidatura, incluindo a arrecadação da vaquinha eleitoral, a disputa pela participação em debates e a divulgação do plano de governo.
Outro episódio que ampliou a exposição de Renan ocorreu durante uma agenda de campanha na Paraíba, em 20 de agosto. O candidato publicou um vídeo em que aparece utilizando um trator para remover o que classificou como uma barricada do Comando Vermelho em uma área do estado.
A publicação gerou repercussão nas redes, mas também uma reação das autoridades locais. A Secretaria de Segurança da Paraíba e o comandante da Polícia Militar afirmaram posteriormente que o material removido não era uma barricada de uma facção criminosa, mas entulho e lixo.
“Ele abriu frentes de embate com o Flávio e com a entrada do Marçal, e ele foi um sucesso a vaquinha que ele fez na internet, enquanto ele arrecadou na internet. Então, esses três fatores impulsionaram muito um número de menções sobre ele”, disse Castro.
A soma desses episódios fez Renan aparecer em diferentes conversas simultaneamente. O resultado foi um ganho de centralidade digital, mas não necessariamente uma melhora na avaliação da candidatura.
Outro ponto destacado pela análise é que Renan conseguiu ampliar a conversa para além da própria base de apoiadores.
Segundo Castro, o movimento chama atenção porque o candidato conseguiu um nível de mobilização que, até então, era mais associado a nomes com maior alcance digital.
“É muito interessante notar que, aparentemente, o Renan tem tido mais sucesso do que o próprio Pablo Marçal em conseguir engajar a própria base e uma tentativa, uma tentativa até com certo êxito de furar a própria bolha e ter mais menções no mar aberto, ou seja, no que se fala sobre ele na rede.”
A concentração da repercussão, porém, revela também um limite. Das 339.427 publicações registradas no período, 292.181 ocorreram no X, equivalente a 85,9% do total.
Portais de notícia responderam por 11.900 publicações, ou 3,5% do volume analisado. O crescimento, portanto, ocorreu principalmente dentro do ambiente das redes sociais.
O principal ponto da análise é que volume de menções não representa aprovação. A Datrix acompanha a repercussão sobre o candidato a partir das citações feitas por imprensa, políticos, influenciadores e usuários das redes.
“O crescimento do Renan nesse período é acompanhado por um ponto importante, que é o crescimento da parte negativa, então o saldo negativo dele está aumentando também”, afirmou Castro.
No acumulado do período, a avaliação sobre Renan ficou próxima do equilíbrio: 23% das publicações foram positivas, 23,8% negativas e 53,2% neutras, com saldo líquido de -0,8 ponto.
A deterioração ocorreu justamente na fase em que o candidato ganhou mais espaço diante de Marçal e Caiado. Em 20 de agosto, Renan alcançou 39.709 publicações, superou Marçal, que teve 27 mil, e ficou muito acima de Caiado, com 11 mil, e Zema, com 10 mil.
Ao mesmo tempo, foi o dia de maior engajamento do período: 271,2 milhões de interações.
A campanha de Renan chega a uma nova etapa com um ativo construído nas redes: a capacidade de gerar conversa. O desafio agora é transformar essa visibilidade em reconhecimento eleitoral fora dos ambientes digitais.
O estudo indica que a candidatura conseguiu ocupar espaço em disputas diferentes ao mesmo tempo, mas essa centralidade ainda está associada principalmente a conflitos, críticas e episódios de alta repercussão.O principal ganho de Renan no período analisado foi sair de uma posição secundária entre candidatos de terceira via para disputar a atenção digital com nomes como Pablo Marçal. O próximo desafio é fazer com que essa atenção se converta em intenção de voto.
A próxima oportunidade de ampliar essa exposição será o debate Band/Estadão neste domingo, 23 de agosto, além dos desdobramentos da representação do PSOL no TSE e da ação do Ministério Público Federal envolvendo Renan e o MBL.
O levantamento da Datrix considera o período de 7 a 21 de agosto de 2026, com 21 de agosto em caráter parcial. Volume, impressões e interações são provenientes do monitoramento de redes sociais e portais de notícia.
A análise de sentimento considera publicações de perfis com 10 mil seguidores ou mais, incluindo imprensa, políticos e influenciadores. O resultado representa a repercussão entre formadores de opinião e não constitui amostra do público geral.
Sentimento líquido = percentual de publicações positivas – percentual de publicações negativas.
Impressões representam alcance potencial estimado. Interações correspondem a curtidas, comentários e compartilhamentos.
Os relatos de migração de voto identificados nas redes sociais são autodeclarações de usuários e não constituem pesquisa de intenção de voto.