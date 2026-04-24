Ainda há ingressos para os shows do The Weeknd no Rio e em SP?

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do cantor canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece neste domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.

Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Onde comprar ingressos?

A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.

Onde serão os shows?

Em São Paulo, as apresentações acontecem no Estádio do Morumbis. No Rio, a apresentação única será no Estádio Nilton Santos. Os três shows estão marcados para começar às 21h.

Show de abertura

A cantora Anitta será a responsável pelo show de abertura do evento. Além do mini show antes da apresentação oficial do canadense começar, a carioca volta ao palco para cantar "São Paulo" junto do artista.

The Weeknd e Anitta (Reprodução / X )

Veja a provável setlist de Anitta, de acordo com a participação da cantora no México:

"Meia Noite"

"Funk Rave"

"Lose Ya Breath"

"Savage Funk"

"Joga Pra Lua

"Downtown"

"Envolver"

"Bellakeo"

"En 4"

"Double Team"

"Bola Rebola"

"Vai Malandra"

"Bota Um Funk"

"Choka Choka"

"Rave de Favela"

Provável setlist de The Weeknd no Brasil

Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.