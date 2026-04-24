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Ainda há ingressos para os shows do The Weeknd no Rio e em SP?

Cantor canadense se apresenta no Rio de Janeiro neste domingo, 26; em São Paulo, as apresentações são nos dias 30 de abril e 1º de maio

The Weeknd: fãs ainda encontram opções para Rio de Janeiro e São Paulo (Divulgação)

The Weeknd: fãs ainda encontram opções para Rio de Janeiro e São Paulo (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17h55.

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do cantor canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece neste domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.

Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Onde comprar ingressos?

A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.

Onde serão os shows?

Em São Paulo, as apresentações acontecem no Estádio do Morumbis. No Rio, a apresentação única será no Estádio Nilton Santos. Os três shows estão marcados para começar às 21h.

Show de abertura

A cantora Anitta será a responsável pelo show de abertura do evento. Além do mini show antes da apresentação oficial do canadense começar, a carioca volta ao palco para cantar "São Paulo" junto do artista.

The Weeknd e Anitta

The Weeknd e Anitta (Reprodução / X )

Veja a provável setlist de Anitta, de acordo com a participação da cantora no México:

  • "Meia Noite"
  • "Funk Rave"
  • "Lose Ya Breath"
  • "Savage Funk"
  • "Joga Pra Lua
  • "Downtown"
  • "Envolver"
  • "Bellakeo"
  • "En 4"
  • "Double Team"
  • "Bola Rebola"
  • "Vai Malandra"
  • "Bota Um Funk"
  • "Choka Choka"
  • "Rave de Favela"

Provável setlist de The Weeknd no Brasil

Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.

  1. “The Abyss”;
  2. “Wake Me Up”;
  3. “After Hours”;
  4. “Starboy”;
  5. “Heartless”;
  6. “Faith”;
  7. “Take My Breath”;
  8. “Sacrifice”;
  9. “How Do I Make You Love Me?”;
  10. “Can’t Feel My Face”;
  11. “Lost in the Fire”;
  12. “Kiss Land”;
  13. “Often”;
  14. “Given Up on Me”;
  15. “I Was Never There”;
  16. “The Hills”;
  17. “Baptized in Fear”;
  18. “Open Hearts”;
  19. “Cry for Me”;
  20. “São Paulo”;
  21. “Timeless”;
  22. “Rather Lie”;
  23. “Creepin”;
  24. “Niagara Falls”;
  25. “One of the Girls”;
  26. “Stargirl Interlude”;
  27. “Out of Time”;
  28. “I Feel It Coming”;
  29. “Die for You”;
  30. “Is There Someone Else?”;
  31. “Wicked Games”;
  32. “Call Out My Name”;
  33. “The Morning”;
  34. “Save Your Tears”;
  35. “Less Than Zero”;
  36. “Blinding Lights”;
  37. “Without a Warning”;
  38. “Reflections Laughing”;
  39. “High for This”;
  40. “House of Balloons”;
  41. “Moth to a Flame”.
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