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'Jumanji: Mundo Aberto' ganha primeira trailer; veja o vídeo

Primeiro trailer mostra retorno de estrelas dos filmes anteriores, como Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black; filme estreia em dezembro

Jumanji: primeiro filme da saga foi lançado em 1995 (Sony Pictures / Divulgação)

Jumanji: primeiro filme da saga foi lançado em 1995 (Sony Pictures / Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de julho de 2026 às 12h38.

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A Sony divulgou na última terça-feira, 28, o primeiro trailer oficial para "Jumanji: Mundo Aberto", terceiro e último filme da saga iniciada por "Bem-Vindo à Selva" (2017).

O trailer divulgado reúne personagens novos com algumas das principais estrelas da saga; entre eles estão Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian e Kevin Hart.

Danny DeVito, Nick Jonas, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris e Rhys Darby também retornam para o mundo de Jumanji, acompanhados por Dan Hildebrand e Jack Jewkes, novas adições ao elenco.

Jake Kasdan retorna para a direção após estar à frente de dois longas anteriores da franquia. O diretor também assina o roteiro ao lado de Jeff Pinkner e Scott Rosenberg.

Um novo mundo para Jumanji

"Jumanji: Mundo Aberto" acompanha Spencer (Alex Wolff), Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser'Darius Blain) e Martha (Karen Gillan) em mais uma aventura após o poder de Jumanji ultrapassar os limites do console e invadir o mundo real.

Criaturas selvagens, cenários impossíveis e desafios mortais começam a surgir pela cidade, espalhando caos e destruição. Agora, os amigos precisam enfrentar uma ameaça inédita: salvar a realidade de ser transformada em um gigantesco tabuleiro vivo.

Para vencer, eles terão de dominar novas regras e encarar Jumanji em um mundo totalmente aberto.

O longa-metragem será lançado nos cinemas no dia 25 de dezembro.

Vejo o novo trailer de "Jumanji: Mundo Aberto"

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