BBB 26: Breno escolhe Juliano Floss para visita no Quarto Secreto

Segundo Tadeu Schmidt, o dançarino será levado ao Quarto Secreto nesta quarta-feira

Juliano Floss: brother foi escolhido para entrar no Quarto Secreto ao lado de Breno (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 4 de março de 2026 às 07h47.

Depois de chegar ao Quarto Secreto do BBB 26, na terça-feira, 3, Breno teve que escolher um participante para visitá-lo no cômodo. O modelo, então, decidiu chamar Juliano Floss para viver essa experiência ao seu lado.

"Tá bom. Então, aguarde. A qualquer momento, Juliano vai te fazer uma visitinha aí", avisou o apresentador Tadeu Schmidt.

Segundo Tadeu, Juliano será levado ao Quarto Secreto para se encontrar com Breno nesta quarta-feira, 4. À noite, durante o programa ao vivo, os dois voltam para a casa. "Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal", disse o apresentador.

Paredão Falso

No programa dessa terça-feira, 3, aconteceu o Paredão Falso da temporada. Disputavam uma vaga no Quarto Secreto os brothers Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

Quem foi para o Quarto Secreto?

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Branco.

Veja o momento:

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

