Astro do Flamengo participará da Copa do Mundo 2026 de um jeito diferente

Após um semestre movimentado, que incluiu um impasse com a popstar Chappell Roan, o jogador Jorginho, volante do Flamengo, será um dos comentaristas da Copa do Mundo 2026 pela Globo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo. O atleta vai se juntar ao narrador Jorge Iggor e à apresentadora Mariana Spinelli nas transmissões de jogos da seleção brasileira na GE TV.

Transmissão da Copa de 2026 na GE TV

A GE TV, associada ao Globo Esporte, irá cobrir ao vivo 32 partidas da Copa do Mundo, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

Diferentemente de outros torneios, as transmissões não serão disponibilizadas no canal de YouTube da empresa. A restrição é o contrato de exclusividade da Fifa com a Cazé TV, que impede outros veículos de cobrirem os jogos em tempo real no YouTube.

No total, a Globo tem direito à transmissão de 55 partidas da Copa, segundo acordo com a Fifa. A distribuição dessa cota pode abarcar qualquer meio da empresa, como a TV aberta e o SporTV, sendo apenas o YouTube restrito.

Jorginho e a seleção italiana de futebol

Mesmo que indiretamente, a função de comentarista dará a Jorginho a chance de participar da Copa do Mundo 2026 após a eliminação da Itália na respescagem do torneio.

Descendente de italianos e portador da cidadania do país, o volante do Flamengo atuou na seleção entre 2016 e 2024. Jorginho conquistou com a Azzura a Eurocopa de 2020 e a UEFA Nations League do mesmo ciclo. No entanto, ele nunca conseguiu jogar em uma Copa devido aos repetidos fracassos do time tetracampeão em se classificar para a competição desde a edição de 2014.

Desde a metade de 2024 ele não é convocado pela seleção italiana. Seu último jogo vestindo a camisa da Itália foi no dia 24 de junho daquele ano, um empate de 1 a 1 com a Croácia.

Em 2025, ele chegou ao Flamengo e iniciou sua trajetória vitoriosa pelo time carioca, com direito às taças do Brasileirão e da Libertadores no ano passado.