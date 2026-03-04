Quanto tempo Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26?

O participante Breno, do grupo Pipoca no BBB 26, teve uma falsa eliminação anunciada durante o programa ao vivo da última terça-feira, 3.
Com 54,66% dos votos do público, ele foi o mais votado da noite e acabou enviado ao Quarto Secreto, onde passou a acompanhar em tempo real as conversas e reações dos demais participantes dentro da casa.
Enquanto permanece no Quarto Secreto, o participante tem acesso a imagens da casa e pode escolher quando ouvir o áudio das conversas, o que permite observar estratégias e comentários feitos após sua suposta eliminação.
Além das informações obtidas fora da casa, Breno ainda terá uma vantagem importante na disputa. Ao voltar para o confinamento, o participante ganha imunidade para a próxima votação do reality, garantindo pelo menos mais uma semana no jogo.
Outros Paredões Falsos
Diferentemente de outras edições em que o Quarto Secreto dura dois ou três dias, a dinâmica desta semana do BBB 26 será resolvida rapidamente, com apenas 24 horas de duração.