Quanto tempo Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26?

O participante Breno, do grupo Pipoca no BBB 26, teve uma falsa eliminação anunciada durante o programa ao vivo da última terça-feira, 3. Com 54,66% dos votos do público, ele foi o mais votado da noite e acabou enviado ao Quarto Secreto, onde passou a acompanhar em tempo real as conversas e reações dos demais participantes dentro da casa.

Quando acaba a estadia?

A estadia do brother no espaço especial, no entanto, será curta.

De acordo com a dinâmica da semana, Breno retorna ao confinamento ainda nesta quarta-feira, 4, durante o programa ao vivo exibido pela TV Globo.

Enquanto permanece no Quarto Secreto, o participante tem acesso a imagens da casa e pode escolher quando ouvir o áudio das conversas, o que permite observar estratégias e comentários feitos após sua suposta eliminação.

Com direito a visitante

Antes de voltar ao jogo, Breno também recebeu uma visita no local durante a manhã. O brother escolheu Juliano Floss para dividir parte da experiência no Quarto Secreto, e os dois devem retornar juntos para a casa principal durante a edição ao vivo desta quarta-feira.

Além das informações obtidas fora da casa, Breno ainda terá uma vantagem importante na disputa. Ao voltar para o confinamento, o participante ganha imunidade para a próxima votação do reality, garantindo pelo menos mais uma semana no jogo.

Outros Paredões Falsos

Diferentemente de outras edições em que o Quarto Secreto dura dois ou três dias, a dinâmica desta semana do BBB 26 será resolvida rapidamente, com apenas 24 horas de duração.

No caso de Gleici Damasceno, do BBB 18, a sister só retornou ao reality na sexta-feira, três dias depois da "eliminação".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.