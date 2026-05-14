Produtora de Viola Davis fecha acordo com a Todavia para impulsionar livros afro-brasileiros

A produtora Ashé Ventures, ligada à atriz Viola Davis, firmou uma parceria com a editora Todavia para ampliar o alcance de obras afro-brasileiras no mercado nacional e internacional. A proposta envolve apoiar autores e projetos literários com potencial de circulação fora do país.

A empresa é comandada por Davis, pelo produtor Julius Tennon, marido da atriz, e pelo empresário brasileiro Maurício Mota, que atua no setor criativo nos Estados Unidos há mais de uma década.

"A coleção de livros da Ashé nasceu do amor pelas histórias afro-brasileiras e sua capacidade de revelar a riqueza infinita de seus mundos, experiências e personagens", disse Viola Davis e Tennon, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Escolhemos a Todavia como casa para o projeto por causa do trabalho incrível que já fizeram não apenas na edição de livros, mas especificamente na curadoria de histórias, temas e autores afro-brasileiros."

Novos formatos e autores afro-brasileiros nos EUA

O modelo do acordo prevê formatos variados de colaboração entre a produtora e cada publicação. Dependendo do projeto, os livros poderão contar com prefácios de Violas Davis, ações de lançamento e possíveis adaptações para outras mídias.

A estratégia da Ashé também mira a entrada de autores afro-brasileiros no mercado americano, incluindo traduções e novas edições. O objetivo é ampliar a circulação dessas obras em um segmento editorial que tradicionalmente oferece pouco espaço à literatura estrangeira.

O primeiro título da parceria será "Velha Guarda", novo romance da escritora paulistana Lilia Guerra, conhecida por "O Céu para os Bastardos" e pela coletânea "Perifobia". O lançamento está previsto para julho. Para apresentar a obra aos parceiros internacionais, o editor da Todavia, André Conti, traduziu um trecho do livro para o inglês.

"Ter o próximo romance de Lilia Guerra como o primeiro livro da nossa coleção é muito empolgante", afirma o casal Davis e Tennon. "Porque ela representa o tipo de voz que queremos apoiar e levar ao mundo: alguém que vem de fora dos caminhos tradicionais e criou seus próprios mundos pela escrita."

A parceria também prevê novos lançamentos nos próximos anos. Entre eles estão um livro sobre moda assinado pela jornalista Luiza Brasil, uma obra de Ferréz sobre empreendedorismo nas periferias, uma coletânea de crônicas de Triscila Oliveira sobre desigualdade social e volumes da série "Meninas que Voam", centrada em atletas brasileiras como Daiane dos Santos. A Ashé já participa do desenvolvimento do filme biográfico da ginasta.

A produtora foi criada em 2023, período em que Viola Davis intensificou sua relação com o Brasil após a divulgação do longa "A Mulher Rei", do qual foi protagonista e produtora.

Foi nesse contexto que se fortaleceu a parceria entre Davis e Maurício Mota, neto de Nelson Rodrigues e empresário com trajetória ligada ao mercado editorial. Antes mesmo da criação da Ashé, a atriz já havia demonstrado interesse em produzir uma adaptação de "O Beijo no Asfalto".

Mota tem defendido a ideia de que "a maior tecnologia de exportação do Brasil é o nosso afeto". "É nosso cavalo de Troia, e a literatura é uma das ferramentas de afeto mais eficazes que existem", diz. "Sempre achei que o mercado editorial podia fazer mais por seus autores e seus livros."

O empresário afirma que a iniciativa também possui foco financeiro. Segundo ele, "lacrar sem lucrar não adianta".

"Não estamos falando sobre afro-brasilidade só por causa da invisibilidade, das vozes que não têm oportunidade. Ela dá lucro, mobiliza, gera cultura de fãs. A Todavia já provou isso com seus autores maravilhosos: 'Torto Arado' é um exemplo, Michel Alcoforado também", diz, em referência ao autor de "Coisa de Rico".

"Isso não é um projeto de diversidade, é um projeto comercial de transformação da afro-brasilidade em um projeto viável, para artistas entenderem que podem viver da sua criatividade."