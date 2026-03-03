Qual foi o primeiro paredão falso da história do Big Brother Brasil?

O conceito de Paredão Falso no Big Brother Brasil virou uma das dinâmicas mais aguardadas pelos telespectadores. Em vez de eliminar de verdade um participante, a votação serve para levar alguém a um espaço secreto fora da casa, onde ele observa tudo o que acontece com os demais e depois retorna ao jogo com vantagem estratégica.

Dinâmica começou em 2013

O primeiro Paredão Falso como conhecemos hoje foi no Big Brother Brasil 13. Naquele ano, a participante Anamara, conhecida como Maroca, foi para a berlinda com Marcello e foi escolhida pelo público, com 57% dos votos.

Ao sair pela porta principal, Anamara descobriu que não estava eliminada. Em vez disso, ela foi levada ao chamado “Quarto Secreto”, um ambiente isolado preparado pela produção onde podia ver e ouvir tudo o que os demais participantes faziam e diziam dentro da casa.

Essa experiência permitiu a ela reunir informações preciosas sobre alianças, conversas e planos dos outros confinados. No dia seguinte, Anamara retornou ao jogo diante de surpresa geral, assumiu a liderança da semana e voltou fortalecida.

Outros Paredões Falsos

A dinâmica mais esperada das edições já aconteceu outras oito vezes desde então. Veja a lista completa:

Ana Paula Renault (BBB 16)

Emilly Araújo (BBB 17)

Gleici Damasceno (BBB 18)

Gabriela Hebling (BBB 19)

Carla Diaz (BBB 21)

Arthur Aguiar (BBB 22)

Fred Nicácio (BBB 23)

Gracyanne Barbosa (BBB 25)

Novo Paredão Falso

Apesar de não estar concorrendo diretamente ao Paredão Falso, já que Alberto, Breno e Jordana estão na berlinda, Ana Paula tem uma nova chance de ir ao Quarto Secreto.

No programa ao vivo dessa segunda-feira, 2, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o escolhido pelo público poderá escolher um outro brother para acompanhá-lo durante o período "afastado". A dupla terá acesso a informações privilegiadas e retornará ao jogo dias depois.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.