Série 'queridinha' da Netflix vai ser encerrada após cinco temporadas

A série The Lincoln Lawyer (O Poder e a Lei) será encerrada na quinta temporada. O anúncio foi feito pela Netflix na quarta-feira após quatro anos de bom desempenho da produção na plataforma de streaming.

Estrelado por Manuel Garcia-Rulfo, o drama jurídico terá sua conclusão na próxima temporada, que já está em fase de produção.

Em comunicado, os showrunners Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez afirmaram que o encerramento da história já fazia parte dos planos criativos. “Todas as coisas boas chegam ao fim, mas, felizmente, às vezes podemos escolher como isso acontece. Desde o início, a missão foi não apenas contar a história de Mickey Haller e seus colegas, mas também dar a ela uma conclusão adequada”, disseram.

Eles destacaram que o fim da série é “agridoce”, mas também representa uma oportunidade de encerrar a trajetória de forma satisfatória e, possivelmente, abrir caminhos futuros para alguns personagens. “Estamos construindo uma temporada final que proporcionará o desfecho que Mickey Haller merece. Mal podemos esperar para compartilhá-la”, acrescentaram.

Série baseada em livros

Baseada nos livros de Michael Connelly, a série acompanha o advogado Mickey Haller, que trabalha a partir do banco traseiro de seu carro Lincoln. A obra do autor também inspirou o filme lançado em 2011, estrelado por Matthew McConaughey

A quinta e última temporada será baseada no sétimo livro da franquia literária, Resurrection Walk, e contará com a atriz Cobie Smulders no papel da meia-irmã de Mickey, que recorre a ele para ajudar a libertar uma mulher condenada injustamente.

Além de Garcia-Rulfo e Smulders, o elenco contará com o retorno de Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson, além de participações recorrentes de Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Marie e Gigi Zumbado. Entre os novos nomes confirmados estão Amy Aquino, Angela Trimbur, Elpidia Carrillo, Nate Corddry, Tricia Helfer e Keir O’Donnell.

A renovação para a quinta temporada havia sido confirmada uma semana antes da estreia da quarta, em fevereiro. O quarto ano permaneceu por quatro semanas no top 10 global de séries em inglês da Netflix, acumulando mais de 26,4 milhões de visualizações no período, segundo a plataforma.

A data de estreia dos dez episódios finais ainda não foi divulgada.

O anúncio ocorre poucos dias após a Netflix também confirmar o fim de outra produção de destaque, The Night Agent, que foi a série mais assistida globalmente na plataforma em seu lançamento, em 2023.