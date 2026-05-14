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Série 'queridinha' da Netflix vai ser encerrada após cinco temporadas

A data de estreia dos dez episódios finais de O Poder e a Lei ainda não foi divulgada

Estrelado por Manuel Garcia-Rulfo, o drama jurídico terá sua conclusão na próxima temporada, que já está em fase de produção (Reprodução Netflix)

Estrelado por Manuel Garcia-Rulfo, o drama jurídico terá sua conclusão na próxima temporada, que já está em fase de produção (Reprodução Netflix)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17h31.

A série The Lincoln Lawyer (O Poder e a Lei) será encerrada na quinta temporada. O anúncio foi feito pela Netflix na quarta-feira após quatro anos de bom desempenho da produção na plataforma de streaming.

Estrelado por Manuel Garcia-Rulfo, o drama jurídico terá sua conclusão na próxima temporada, que já está em fase de produção.

Em comunicado, os showrunners Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez afirmaram que o encerramento da história já fazia parte dos planos criativos. “Todas as coisas boas chegam ao fim, mas, felizmente, às vezes podemos escolher como isso acontece. Desde o início, a missão foi não apenas contar a história de Mickey Haller e seus colegas, mas também dar a ela uma conclusão adequada”, disseram.

Eles destacaram que o fim da série é “agridoce”, mas também representa uma oportunidade de encerrar a trajetória de forma satisfatória e, possivelmente, abrir caminhos futuros para alguns personagens. “Estamos construindo uma temporada final que proporcionará o desfecho que Mickey Haller merece. Mal podemos esperar para compartilhá-la”, acrescentaram.

Série baseada em livros

Baseada nos livros de Michael Connelly, a série acompanha o advogado Mickey Haller, que trabalha a partir do banco traseiro de seu carro Lincoln. A obra do autor também inspirou o filme lançado em 2011, estrelado por Matthew McConaughey.

A quinta e última temporada será baseada no sétimo livro da franquia literária, Resurrection Walk, e contará com a atriz Cobie Smulders no papel da meia-irmã de Mickey, que recorre a ele para ajudar a libertar uma mulher condenada injustamente.

Além de Garcia-Rulfo e Smulders, o elenco contará com o retorno de Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson, além de participações recorrentes de Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Marie e Gigi Zumbado. Entre os novos nomes confirmados estão Amy Aquino, Angela Trimbur, Elpidia Carrillo, Nate Corddry, Tricia Helfer e Keir O’Donnell.

A renovação para a quinta temporada havia sido confirmada uma semana antes da estreia da quarta, em fevereiro. O quarto ano permaneceu por quatro semanas no top 10 global de séries em inglês da Netflix, acumulando mais de 26,4 milhões de visualizações no período, segundo a plataforma.

A data de estreia dos dez episódios finais ainda não foi divulgada.

O anúncio ocorre poucos dias após a Netflix também confirmar o fim de outra produção de destaque, The Night Agent, que foi a série mais assistida globalmente na plataforma em seu lançamento, em 2023.

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