Joss Stone fará show gratuito no Brasil em maio; veja onde e quando

A cantora britânica Joss Stone fará um show gratuito no Brasil em maio. A apresentação acontece no sábado, 16, em Florianópolis, e integra a programação especial pelos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, um dos principais cartões-postais da capital catarinense.

O evento reúne atrações musicais e atividades culturais ao longo do mês. Para o show, o palco será montado na Beira-Mar Continental, permitindo ao público acompanhar a apresentação com vista direta para a ponte. A entrada será gratuita e aberta ao público.

Quando será o show de Joss Stone no Brasil?

A apresentação acontece no dia 16 de maio e integra a agenda oficial de celebração do centenário da Ponte Hercílio Luz.

Onde vai acontecer o show de Joss Stone?

O evento será realizado na Beira-Mar Continental, em Florianópolis, com estrutura montada em frente à Ponte Hercílio Luz.

Qual o horário da apresentação?

O início do show de Joss Stone está previsto para as 20h. Após a apresentação, às 21h15, haverá um espetáculo de luzes e fogos na ponte.

Quem é Joss Stone?

Joscelyn Eve Stoker nasceu em Dover, na Inglaterra, em 11 de abril de 1987. Aos 39 anos, a cantora britânica construiu carreira internacional no soul, com sucessos como “Super Duper Love”, “Right To Be Wrong” e “Fell In Love With A Boy”.

Joss Stone já se apresentou em Florianópolis em 2012. A passagem mais recente pelo Brasil ocorreu em 2024.