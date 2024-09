Joss Stone é a atração surpresa de festa exclusiva promovida pela Heineken no Rio

Nesta quarta-feira, 18, a cervejaria Heineken realizou uma festa exclusiva em um casarão histórico do Rio de Janeiro, com Joss Stone como atração surpresa. A cantora faz parte do line-up internacional do Rock in Rio e se apresentará no Palco Mundo nesta quinta-feira, 19.

O evento, voltado para convidados da marca, além de artistas e celebridades, gerou grande expectativa nas redes sociais, principalmente pelo mistério em torno da performance, que durou cerca de 40 minutos. O nome da cantora foi revelado ao público apenas após o término do show, por volta 21h50.

De acordo com a cervejaria, a festa reuniu 400 convidados e ocorreu no bairro de Santa Teresa, em um casarão que já sediou eventos icônicos, como o pós-show dos Rolling Stones, o desfile da estilista Carolina Herrera e as bodas de Flora e Gilberto Gil.

Os convidados foram incentivados a não usar smartphones e aproveitar a festa no modo offline. A ação foi parte do lançamento no Brasil do Boring Phone, aparelho da Heineken criado em parceria com a grife norte-americana Bodega e a agência LePub. O produto havia sido apresentado na Semana de Design de Milão, um dos eventos mais importantes de design e inovação no mundo.

A proposta do Boring Phone é encorajar a desconexão da tecnologia e promover interações sociais genuínas, por isso ele não permite o uso de redes sociais ou o download de outros aplicativos, reforçando a ideia de vivenciar momentos offline.

Uma pesquisa realizada pela Heineken com jovens dos EUA e do Reino Unido revelou que 90% deles rolam o feed enquanto estão com amigos ou família, checando o celular cerca de sete vezes por noite. Dos 62% que admitiram o uso de redes sociais ao sair, 32% expressaram o desejo de desligar o celular durante festas.

Com o slogan "Menos no seu celular, mais na vida real", a marca buscou estimular o público a se desconectar e aproveitar o momento. “Um dos principais objetivos da Heineken é promover momentos de celebração e conexões reais. Com o Boring Phone, queremos incentivar o público a vivenciar esses momentos no mundo offline, livres das distrações dos smartphones. Queremos que as pessoas se desconectem da tecnologia e desfrutem de interações sociais, abrindo espaço para novas possibilidades”, afirmou Beatrice Jordão, diretora de comunicação e branding da Heineken Brasil.

O Boring Phone, produzido pela Human Mobile Devices (HMD), possui um design retrô com caixa transparente, adesivos holográficos e uma tela de 2,8 polegadas. Equipado com uma câmera VGA de 0,3 MP, o aparelho remete aos antigos modelos de celular, reforçando o conceito de simplicidade e desconexão.

Posso ganhar um aparelho desse?

Consumidores com mais de 18 anos de todo o Brasil terão a oportunidade de ganhar o Boring Phone. A Heineken está promovendo um sorteio que distribuirá 450 celulares. Os interessados devem se inscrever no site até o dia 20 de setembro. O resultado será divulgado em outubro, tanto no site quanto por meio de um contato da empresa, utilizando os dados fornecidos na inscrição.

Rock in Rio: Games, tirolesa e energia renovável

A principal novidade da Heineken neste ano para o Rock in Rio é a presença da versão sem álcool da cerveja, a Heineken 0.0, com um stand próprio que oferece um game interativo e a possibilidade de ganhar brindes exclusivos, como ingressos para outros dias de festival.

A marca também preparou outras quatro experiências: o Heineken Power Station, espaço abastecido com energia renovável e o principal ponto da marca no festival; a tirolesa, com 200 metros de comprimento e abastecida por energia renovável; o Lounge Power Station, com vista privilegiada para o Palco Mundo e o Bar NDO, um espaço dedicado à música eletrônica e com cenografia composta de plantas e LEDs.

