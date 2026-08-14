Palmeiras renova com Gustavo Gómez e estende vínculo do capitão até 2030, diz site

O Palmeiras decidiu prolongar a história de um dos principais nomes de sua geração mais vitoriosa. O clube acertou nesta sexta-feira, 14, a renovação de contrato de Gustavo Gómez, capitão e uma das principais referências do elenco comandado por Abel Ferreira.

O zagueiro paraguaio tinha compromisso com o Verdão até dezembro de 2027. Com o novo acordo, porém, o vínculo será estendido até o fim de 2030, de acordo com informações obtidas pelo jornalista César Luis Merlo, do UOL.

Capitão segue como referência do elenco

Aos 33 anos, Gustavo Gómez continua ocupando um papel central no Palmeiras, tanto dentro de campo quanto no vestiário. A diretoria alviverde considera o defensor uma peça importante para a sequência do projeto e decidiu antecipar a renovação para assegurar sua permanência por mais alguns anos.

Mesmo tendo enfrentado recentemente uma lesão na parte posterior da coxa, o zagueiro mantém números expressivos na temporada. Gómez já disputou 37 partidas em 2026, sendo titular em 36 delas.

O defensor também balançou as redes três vezes no ano. Até o momento, não registrou assistências e recebeu quatro cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.

Gómez é recordista de títulos pelo Palmeiras

Desde sua chegada ao Palmeiras, em agosto de 2018, Gustavo Gómez se transformou em um dos maiores símbolos da fase vitoriosa do clube.

O paraguaio é o jogador que mais levantou troféus com a camisa alviverde. Ao todo, são 13 conquistas desde sua chegada à Academia de Futebol.

A longevidade do novo contrato reforça a importância do zagueiro na história recente do Palmeiras e abre caminho para que ele permaneça no clube até os 37 anos.

Palmeiras encara o Fluminense pelo Brasileirão

Com a renovação encaminhada, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Fluminense neste sábado, 15, pela 23ª rodada da competição. A partida está marcada para 16h30, de Brasília, no Maracanã.

O Verdão chega ao confronto na liderança isolada do Brasileirão, com 48 pontos. A vantagem para o Flamengo, atual segundo colocado, é de seis pontos.