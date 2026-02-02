BBB 26 entra no Tá Com Nada após punições gravíssimas de sisters

A casa do BBB 26 entrou no Tá Com Nada na manhã desta segunda-feira, 2, após duas punições gravíssimas aplicadas a Ana Paula Renault e Milena. As infrações fizeram o Vacilômetro atingir o limite máximo, acionando a penalização coletiva.

Milena, que está na Xepa, foi punida após consumir um abacaxi destinado ao VIP. Pouco depois, uma sirene foi acionada na casa, confirmando a entrada imediata de todos os participantes no Tá Com Nada. Mais cedo, Ana Paula Renault havia deixado de realizar o Raio-X, o que também configura punição gravíssima.

Antes do fim do prazo da dinâmica, no Quarto Sonho de Eternidade, a jornalista afirmou a Milena que não faria o Raio-X nesta segunda-feira. Além disso, Ana Paula também perdeu 50 estalecas por falar sem estar com o microfone.

Nos últimos dias, os participantes já demonstravam preocupação com o número elevado de punições acumuladas. No domingo, 1º, após Juliano Floss receber uma punição gravíssima, alguns brothers chegaram a correr para comer, acreditando que a casa já entraria no Tá Com Nada naquele momento.

Como funciona o Vacilômetro no BBB 26

O Vacilômetro é um sistema que contabiliza infrações cometidas pelos participantes ao longo do dia. Ao atingir o limite máximo de vacilos, a punição é automática e afeta todos os moradores da casa, independentemente de quem cometeu a infração.

O que muda com o Tá Com Nada

Quando a casa entra no Tá Com Nada, todas as regalias são suspensas. Os mantimentos disponíveis são recolhidos pela produção, e os participantes passam a viver apenas com itens básicos de alimentação, em condições ainda mais restritas do que a Xepa.