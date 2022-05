Johnny Depp x Amber Heard: caminhão-navio dos "Piratas do Caribe" é colocado em frente a tribunal

Enquanto dentro do Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, EUA, o processo de difamação entre os atores Johnny Depp e Amber Heard aguarda deliberação do júri, do lado de fora um "barco" dos Piratas do Caribe — filme do qual Depp foi protagonista — "zarpou" bem na porta do tribunal nesta terça-feira. Além do banner do filme, o navio montado sobre um caminhão contou com canhão, âncora e até uma réplica do capitão Jack Sparrow, personagem interpretado por Depp, à frente da "embarcação".

O grupo de sete pessoas que iniciou a deliberação do caso na sexta-feira, e pausou no fim de semana, voltou a se reunir nesta manhã. O astro de Piratas do Caribe pede US$ 50 milhões em danos devido a um artigo dela sobre violência doméstica publicado no Washington Post em 2018. Já a atriz de Aquaman pede US$ 100 milhões por declarações de um ex-advogado de Depp chamando seu relato de "farsa". Cada um diz ter sido abusado durante seu breve relacionamento.

Eles começaram a namorar em 2011, se casaram em 2015 e deram entrada no divórcio em 2016, que foi finalizado em 2017.

Johnny Depp x Amber Heard: os seis desfechos possíveis do julgamento nos EUA

O caso

Ao longo de seis semanas, o júri ouviu uma série de depoimentos, gravações de brigas do ex-casal, e viu imagens fortes do dedo ensanguentado de Depp após ele ter tido a ponta mutilada em 2015 na Austrália. Ele disse que a parte superior do dedo foi cortada quando Heard jogou uma garrafa de vodka nele. Heard negou, e disse que Depp a agrediu sexualmente naquela noite com uma garrafa de bebida. Ela disse que o golpeou apenas em situações para se defender ou defender a sua irmã.

Depp negou ter batido em Heard ou em qualquer mulher e disse que foi ela quem se tornou violenta em seu relacionamento. Ele disse que as alegações de Heard lhe custaram "tudo". O ator perdeu o papel do capitão Jack Sparrow num novo filme de Piratas do Caribe e foi substituído na franquia de filmes Animais Fantásticos, um spin-off de Harry Potter.

O julgamento foi transmitido ao vivo na internet, gerando repercussão dos detalhes sobre o relacionamento conturbado do ex-casal.

(Agência O Globo)