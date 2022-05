Depp x Heard: fã do ator já gastou US$ 30 mil para acompanhar julgamento

Desde que o julgamento de Amber Heard e Johnny Depp começou no dia 11 de abril, fãs do ator têm se aglomerado na porta do Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, EUA, para saudá-lo. Alguns deles inclusive conseguem ingressar no edifício para acompanhar os depoimentos, a apresentação de provas e os discursos dos advogados.

Entre os fãs que se descolocaram até Fairfax, uma fã do astro de "Piratas do Caribe" chamou atenção na imprensa americana. Ivan De Boer, de 59 anos, contou à revista "People", na última semana, que já gastou US$ 30 mil (R$ 149 mil) em razão desse caso, que atrai olhares em diversos países enquanto é transmitido ao vivo na internet.

De Boer disse que tirou um tempo do trabalho para poder acompanhar a situação de perto. "Estou solteira, então faço o que quero, basicamente", declarou.

Nos primeiros dias do julgamento, fãs de Depp acampavam numa fila única a partir de 1h da madrugada para garantir um lugar no tribunal. Segundo o "New York Post", o número permitido para entrar na sala principal é de 100 pessoas, além de 100 a 150 para outra área.

O interesse por ver pessoalmente o julgamento é tão alto que o lugar de espera para pegar a senha tem sido comercializado por algumas pessoas, conforme informou o portal de celebridades "TMZ". E tais "ingressos" — ainda mais se forem em assentos privilegiados — não saem barato. De acordo com o site, essa negociação informal já gerou brigas e gritos.

Nesta quarta-feira, um membro do público se comportou de forma inadequada — ao não conseguir controlar risadas — e acabou interrompendo a sessão. Segundo o "Independent", o homem apareceu nas imagens do julgamento rindo, com a cabeça entre as mãos, enquanto estava sentado na galeria do tribunal.

Sobre o que é o caso Johnny Depp v. Amber Heard?

Os atores Johnny Depp, de 58 anos, e Amber Heard, 36, estão processando um ao outro por difamação, cada um alegando que foram abusados ​​antes e durante seu casamento de aproximadamente dois anos. Um júri do estado americano da Virgínia está ouvindo o caso, que deve durar até o final de maio.

O julgamento por difamação surgiu a partir do artigo de opinião escrito por Heard para o "Washington Post" em 2018, no qual ela se descreve como "figura pública que representa a violência doméstica".

Para os advogados de Depp, ela arruinou a reputação e a carreira dele, ainda que não tenha mencionado seu nome no texto, considerando que a referência ficou clara. O ator pede US$ 50 milhões em danos.

Heard, por outro lado, o contra-processou, com a acusação de "violência física desenfreada e abuso", pedindo US$ 100 milhões.

Segundo especialistas financeiros apresentados pelos advogados de Depp, o artigo do jornal o teria feito perder cerca de US$ 22,5 milhões pelo sexto filme da série "Piratas do Caribe", do qual ele foi removido.

O ator processou a ex-mulher nos Estados Unidos depois de perder um caso de difamação em Londres, quando atacou o jornal britânico The Sun por chamá-lo de "espancador de esposa".

(Agência O Globo)