Lançamentos da Apple TV em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de maio na Apple TV+ chega forte com suspense e ficção científica. O grande destaque é o lançamento de Cidade das Estrelas, um thriller conspiratório que explora o lado soviético da corrida espacial.

Entre as estreias, a série Incondicional promete tensão com uma trama de corrupção em Moscou, enquanto a vencedora do Emmy Tatiana Maslany protagoniza o humor ácido de Prazer Máximo Garantido. Para quem busca emoção em família, o longa Aventuras nas Alturas, escrito e dirigido por John Travolta, traz uma jornada nostálgica pela era de ouro da aviação.

O mês também marca o encerramento de temporadas importantes, incluindo o desfecho da aclamada Margo Está Em Apuros e o season finale do quinto ano de For All Mankind.

Confira a lista completa de lançamentos da Apple TV em maio de 2026:

Séries que entram na Apple TV em maio

Incondicional | 08 de maio

| 08 de maio Prazer Máximo Garantido | 20 de maio

| 20 de maio Margo Está Em Apuros (Final da Temporada) | 20 de maio

| 20 de maio Cidade das Estrelas | 29 de maio

| 29 de maio For All Mankind (Final da Temporada 5) | 29 de maio

Filmes que entram na Apple TV em maio