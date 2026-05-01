Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da Apple TV em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Thriller espacial "Cidade das Estrelas", conclusão da 5ª temporada de "For All Mankind" e estreia de John Travolta na direção são destaques

Maio na Apple TV: veja os filmes a séries que chegam ao catálogo do streaming (Divulgação)

Maio na Apple TV: veja os filmes a séries que chegam ao catálogo do streaming (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17h41.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

O mês de maio na Apple TV+ chega forte com suspense e ficção científica. O grande destaque é o lançamento de Cidade das Estrelas, um thriller conspiratório que explora o lado soviético da corrida espacial.

Entre as estreias, a série Incondicional promete tensão com uma trama de corrupção em Moscou, enquanto a vencedora do Emmy Tatiana Maslany protagoniza o humor ácido de Prazer Máximo Garantido. Para quem busca emoção em família, o longa Aventuras nas Alturas, escrito e dirigido por John Travolta, traz uma jornada nostálgica pela era de ouro da aviação.

O mês também marca o encerramento de temporadas importantes, incluindo o desfecho da aclamada Margo Está Em Apuros e o season finale do quinto ano de For All Mankind.

Confira a lista completa de lançamentos da Apple TV em maio de 2026:

yt thumbnail

Séries que entram na Apple TV em maio

  • Incondicional | 08 de maio
  • Prazer Máximo Garantido | 20 de maio
  • Margo Está Em Apuros (Final da Temporada) | 20 de maio
  • Cidade das Estrelas | 29 de maio
  • For All Mankind (Final da Temporada 5) | 29 de maio

Filmes que entram na Apple TV em maio

  • Aventuras nas Alturas | 29 de maio

Acompanhe tudo sobre:FilmesSériesApple TVStreaming

Mais de Casual

Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: veja os filmes e as séries

5 indicações de livros para se desconectar no feriado

Como George Clooney mira a elite para furar o mercado de cerveja sem álcool

'Morro dos Ventos Uivantes', 'Impuros' e mais: o que assistir no streaming no feriado

Mais na Exame

Casual

Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Negócios

EUA impõe novas sanções ao Irã e alerta sobre pedágio em Ormuz

Um conteúdo Bússola

Opinão: como EPI, NR-1 é uma questão de segurança do trabalho

Mercados

Melhor transição possível, diz Greg Abel, sobre suceder Buffett