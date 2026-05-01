Lançamentos da Apple TV em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Maio na Apple TV: veja os filmes a séries que chegam ao catálogo do streaming (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de maio de 2026 às 17h41.
O mês de maio na Apple TV+ chega forte com suspense e ficção científica. O grande destaque é o lançamento de Cidade das Estrelas, um thriller conspiratório que explora o lado soviético da corrida espacial.
Entre as estreias, a série Incondicional promete tensão com uma trama de corrupção em Moscou, enquanto a vencedora do Emmy Tatiana Maslany protagoniza o humor ácido de Prazer Máximo Garantido. Para quem busca emoção em família, o longa Aventuras nas Alturas, escrito e dirigido por John Travolta, traz uma jornada nostálgica pela era de ouro da aviação.
O mês também marca o encerramento de temporadas importantes, incluindo o desfecho da aclamada Margo Está Em Apuros e o season finale do quinto ano de For All Mankind.
Aventuras nas Alturas | 29 de maio