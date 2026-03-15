Oscar 2026 tem empate histórico em categoria de curta-metragem

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 registrou neste domingo, 15, um empate em uma de suas categorias.

Duas produções receberam exatamente o mesmo número de votos.

Durante a entrega do prêmio de Melhor Curta-Metragem em Live Action, o apresentador surpreendeu ao anunciar que The Singers e Two People Exchanging Saliva empataram e dividiram a estatueta.

Empates no Oscar são raros, mas já aconteceram em outras categorias ao longo da história da premiação. Entre os casos mais conhecidos estão:

1932 — Melhor Ator: Fredric March, por Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e Wallace Beery, por The Champ.

por Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e por The Champ. 1950 — Documentário de Curta-Metragem: A Chance to Live e So Much for So Little.

e 1969 — Melhor Atriz: Katharine Hepburn, por The Lion in Winter, e Barbra Streisand, por Funny Girl.

por The Lion in Winter, e por Funny Girl. 1987 — Documentário de Longa-Metragem: Artie Shaw: Time Is All You've Got e Down and Out in America.

e 1995 — Curta-Metragem em Live Action: Franz Kafka's It's a Wonderful Life e Trevor.

e 2013 — Edição de Som: Zero Dark Thirty e Skyfall.

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O Brasil disputa cinco categorias, com chances de “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e do fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".

"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional.

O filme brasileiro também havia sido indicado na categoria de estreia de Melhor Elenco, mas perdeu para Uma Batalha Após a Outra.

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