Oscar 2026 tem empate histórico em categoria de curta-metragem

Brasil chega à premiação com cinco indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura (ANGELA WEISS/AFP)
Repórter
Publicado em 15 de março de 2026 às 21h28.
Última atualização em 15 de março de 2026 às 21h33.
A 98ª cerimônia do Oscar 2026 registrou neste domingo, 15, um empate em uma de suas categorias.
Duas produções receberam exatamente o mesmo número de votos.
Durante a entrega do prêmio de Melhor Curta-Metragem em Live Action, o apresentador surpreendeu ao anunciar que The Singers e Two People Exchanging Saliva empataram e dividiram a estatueta.
Empates no Oscar são raros, mas já aconteceram em outras categorias ao longo da história da premiação. Entre os casos mais conhecidos estão:
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O Brasil disputa cinco categorias, com chances de “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e do fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".
"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional.
O filme brasileiro também havia sido indicado na categoria de estreia de Melhor Elenco, mas perdeu para Uma Batalha Após a Outra.Conquistas de ‘O Agente Secreto’ jogam luz no abismo de investimentos para cinema nortista