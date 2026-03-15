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Oscar 2026 tem empate histórico em categoria de curta-metragem

Empates são raros na história da premiação, mas já ocorreram em outras categorias desde 1932

Brasil chega à premiação com cinco indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura (ANGELA WEISS/AFP)

Brasil chega à premiação com cinco indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura (ANGELA WEISS/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de março de 2026 às 21h28.

Última atualização em 15 de março de 2026 às 21h33.

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 registrou neste domingo, 15, um empate em uma de suas categorias.

Duas produções receberam exatamente o mesmo número de votos.

Durante a entrega do prêmio de Melhor Curta-Metragem em Live Action, o apresentador surpreendeu ao anunciar que The Singers e Two People Exchanging Saliva empataram e dividiram a estatueta.

Empates no Oscar são raros, mas já aconteceram em outras categorias ao longo da história da premiação. Entre os casos mais conhecidos estão:

  • 1932 — Melhor Ator: Fredric March, por Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e Wallace Beery, por The Champ.
  • 1950 — Documentário de Curta-Metragem: A Chance to Live e So Much for So Little.
  • 1969 — Melhor Atriz: Katharine Hepburn, por The Lion in Winter, e Barbra Streisand, por Funny Girl.
  • 1987 — Documentário de Longa-Metragem: Artie Shaw: Time Is All You've Got e Down and Out in America.
  • 1995 — Curta-Metragem em Live Action: Franz Kafka's It's a Wonderful Life e Trevor.
  • 2013 — Edição de Som: Zero Dark Thirty e Skyfall.

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O Brasil disputa cinco categorias, com chances de “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e do fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".

"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional. 

O filme brasileiro também havia sido indicado na categoria de estreia de Melhor Elenco, mas perdeu para Uma Batalha Após a Outra.

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Onde assistir ao Oscar 2026

  • Rede Globo (TV aberta): exibe os principais momentos da cerimônia. A transmissão ao vivo começa após o "Fantástico", às 21h;
  • TNT (TV por assinatura): canal oficial do Oscar na TV fechada, começou a transmissão às 18h30, com cobertura do tapete vermelho;
  • HBO Max (streaming): a plataforma tem cobertura completa da premiação, com opção de áudio original em inglês ou tradução simultânea em português. Também começa às 18h30, com o tapete vermelho pré-Oscar;
  • Globoplay (streaming): transmite ao vivo o sinal da TV aberta da Globo.
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