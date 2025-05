Brasil já ganhou a Palma de Ouro? Único prêmio ficou trancado por 10 anos; entenda

No próximo sábado, 24, ocorre a entrega dos prêmios do 78º Festival Internacional de Cinema de Cannes, entre eles a mais cobiçada estatueta da premiação: a Palma de Ouro. O Brasil está na corrida, com o mais novo longa de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto". E se vencer, pode trazer o segundo prêmio brasileiro para casa — dessa vez, fora de um cofre trancado.

Parece história de ficção, mas é verdade: o Brasil já ganhou a Palma de Ouro antes, com o filme "O Pagador de Promessas" (1962). Só que a estatueta ficou quase uma década guardada em um cofre do qual ninguém sabia a senha, na cidade de Salto, interior de São Paulo.

Salto é a cidade natal de Anselmo Duarte, diretor do longa. Por lá, há inclusive uma réplica do prêmio exposta no Centro Cultural da cidade — principalmente porque a original estava trancada e, até então, dada como "desaparecida".

Segundo uma reportagem da TV TEM, o secretário de cultura da do município, Oséas Singh Jr, comentou que só depois 10 anos, a prefeitura chamou um especialista para abrir o cofre. E ele levou mais de uma hora e meia para conseguir a senha, processo acompanhado por um dos filhos de Anselmo por videochamada.

Tesouro do cinema brasileiro

É fato que "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, fez história no cinema brasileiro do ano passado ao ganhar a primeira estatueta do Oscar, maior premiação da 7ª arte. Mas antes do longa protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, outros filmes nacionais se destacaram em alguns dos festivais mais famosos do mundo — o "Pagador de Promessas" entre eles.

A produção de Anselmo Duarte foi lançada em 1962, em preto e branco, e conta a história de Zé do Burro (Leonardo Villar), um homem simples e devoto de Santa Bárbara. Casado com Rosa (Glória Menezes), ele vivia no sertão baiano e, quando seu burro de estimação é atingido por um raio, ele faz uma promessa à santa para salvar o animal: carregar uma cruz de madeira até a Igreja de Santa Bárbara, em Salvador. O animal sobrevive e ele começa sua intensa jornada até lá.

"Foi o filme mais premiado do mundo naquele momento. Em Cannes, na cidade francesa, ele derrotou 34 outros filmes de 27 países diferentes, ou seja, cineastas muito famosos da época. São nomes hoje consagrados no cinema e que foram derrotados pelo Anselmo Duarte em 1962”, disse Oséas à TV TEM em 2022.

Para além de Cannes, "O Pagador de Promessas" foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1963, mais de 60 anos antes de "Ainda Estou Aqui" receber a nomeação e a estatueta. Naquela edição do prêmio, no entanto, acabou perdendo para "Les dimanches de Ville d'Avray", da França.

Mas a produção saiu vencedora em inúmeros dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, entre eles o de Cartagena (Prêmio Espeical do Júri) e San Francisco (Melhor Filme e Melhor Trilha Sonora).