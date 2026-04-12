Morre aos 82 anos o ator e dublador Silvio Matos

O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado, 11, aos 82 anos. A causa do falecimento não foi oficialmente informada. A morte foi confirmada por colegas de profissão.

Veterano das artes, Matos construiu uma carreira que transitou entre o teatro, a televisão e a dublagem. Iniciou sua trajetória nos palcos na década de 1960 e, anos depois, atuou em novelas da TV Bandeirantes, onde contracenou com a esposa, Aliomar de Matos.

Nos anos 1990, passou a atuar também nos bastidores, como editor da TV Cultura. Na emissora, participou da finalização de produções que se tornaram referências da TV brasileira, como Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994).

Matos também foi par romântico de Glória Menezes na série da Globo Louco por Elas (2013).

Na dublagem, sua voz marcou clássicos exibidos no país, como A Feiticeira e Viagem ao Fundo do Mar.

Nos últimos anos, o ator ganhou nova projeção ao alcançar grande popularidade nas plataformas digitais. Tornou-se um dos rostos mais conhecidos do canal Parafernalha, com participação em esquetes de humor, incluindo o quadro "vlog do Fernando", no qual interpretava personagens cômicos e sátiras do cotidiano.

Ele também integrou o elenco de produções recentes, como a série Família Paraíso (2022) e os filmes Entre Abelhas (2014) e Getúlio (2013). Seu trabalho mais recente no cinema foi no longa Jorge da Capadócia, lançado em 2024.