Quantas premiações do Oscar Christopher Nolan já ganhou?

O Oscar 2024 já acontece nessa semana, com uma extensa lista de 53 filmes indicados em 23 categorias. Entre os favoritos, estão "Anatomia de uma Queda", "Pobres Criaturas", "Barbie", "Os Rejeitados" e "Oppenheimer", favorito que tem — além do elenco de peso — um grande nome na assinatura: Christopher Nolan.

Reconhecido por obras-primas já consideradas clássicos do cinema, como "A Origem", "Interestellar"e "Batman: O Cavaleiro das Trevas", o cineasta está por trás de muitos dos filmes premiados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Dos 12 longas que dirigiu, sete receberam indicações ao Oscar e quatro levaram estatuetas para casa, em geral nas categorias técnicas. "A Origem" e "Dunkirk" foram os mais premiados, com quatro e três prêmios, respectivamente.

Quantos oscars Christopher Nolan já ganhou?

Direção

Apesar de tantas indicações, a desenvoltura de Nolan como diretor ainda não foi exatamente reconhecida pela Academia. Ele chegou a ser indicado ao Oscar na categoria de direção duas vezes, a primeira por "Dunkirk", em 2018, e a segunda pelo trabalho em "Oppenheimer", neste ano.

Em 2018, mesmo com o tão premiado "Dunkirk" em mãos, Nolan perdeu o prêmio para Guillermo del Toro, que consagrou "A Forma da Água" como grande campeão da noite, com 3 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Em outras palavras, apesar das indicações, Christopher Nolan nunca recebeu um Oscar como diretor.

Neste ano, com "Oppenheimer", por outro lado, as chances de Nolan subir ao palco do Oscar com a estatueta em mãos é grande. O filme sobre a primeira bomba atômica da história recebeu 13 indicações da Academia, incluindo a de melhor direção e melhor roteiro adaptado para o cineasta.

Favorito na categoria de direção, se conseguir a vitória, esta será a primeira estatueta do Oscar na estante de Nolan.

Roteiro

Seguindo a trajetória como cineasta, Nolan é reconhecido por trabalhar tanto como diretor quanto como roteirista. Nesta segunda ocupação, seu trabalho na indústria cinematográfica foi um pouco mais notado pela Academia: foram três indicações ao todo, por "Amnésia" (2001), "A Origem" (2010) e "Oppenheimer" (2023).

Mais uma vez, apesar das indicações, Nolan saiu das premiações do Oscar de mãos vazias. Em 2002, perdeu a indicação para Robert Altman e Julian Fellowes, que levaram a estatueta por "Assassinato em Gosford Park" (2010). Em 2011, apesar das oito indicações por "A Origem", foi David Seidler que levou o prêmio para casa, pelos trabalhos no roteiro original de "O Discurso do Rei" (2010), filme vencedor de nada mais nada menos que 4 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme.

Para "Oppenheimer", a disputa pelo roteiro adaptado é concorrida. Concorrem, junto de Nolan, Cord Jefferson ("American Fiction"), Greta Gerwig & Noah Baumbach ("Barbie"), Tony McNamara ("Pobres Criaturas") e Jonathan Glazer ("A Zona de Interesse").

'Oppenheimer' fazendo história

Neste ano, com 13 indicações, "Oppenheimer" é o favorito da premiação do Oscar. Com ele, Christopher Nolan deve alcançar as tão sonhadas estatuetas, com boas chances tanto na categoria de direção quanto de roteiro adaptado — vale dizer que todo o texto foi escrito em primeira pessoa, algo muito singular.

Mesmo se não ganhar, para a carreira de Nolan, "Oppenheimer" já entra para a história como seu filme mais indicado da Academia e premiado em outras celebrações do cinema, como Globo de Ouro, Bafta, Critics Choice Awards e Sag-Aftra Awards. Veja o ranking dos filmes do cineasta que mais receberam indicações ao Oscar:

"Oppenheimer": 13 indicações "A Origem": 8 indicações, 4 vitórias "Dunkirk": 8 indicações, 3 vitórias "O Cavaleiro das Trevas": 8 indicações, 2 vitórias "Interestellar": 5 indicações, 1 vitória "Amnésia": 3 indicações, nenhuma vitória "Batman: Begins": 1 indicação, nenhuma vitória

Em quais categorias do Oscar 'Oppenheimer' concorre?

O filme recebeu 13 indicações à maior premiação do cinema, nas seguintes categorias:

Melhor filme

Melhor ator - Cillian Murphy

Melhor ator coadjuvante - Robert Downey Jr.

Melhor atriz coadjuvante - Emily Blunt

Melhor direção - Christopher Nolan

Melhor figurino

Melhor trilha sonora

Melhor mixagem de som

Melhor roteiro adaptado

Melhor maquiagem e penteado

Melhor montagem/edição

Melhor fotografia

Melhor design de produção

Quem está no elenco de "Oppenheimer"?

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.