Irmão de Suzane von Richthofen recusou convite para documentário da Netflix

Andreas von Richthofen recusou um convite da Netflix para participar do documentário sobre a vida de sua irmã, Suzane von Richthofen. A produção aborda a rotina atual da condenada pelo assassinato dos pais, em 2002.

A proposta era incluir o posicionamento de Andreas sobre declarações feitas por Suzane durante as gravações, segundo informações publicadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O irmão teria sido citado em diferentes momentos do depoimento, segundo o jornal.

Vida fora dos holofotes

Desde o crime, Andreas, de 38 anos, mantém uma vida discreta e evita exposição pública. Atualmente, ele vive em uma região rural na Grande São Paulo e fez poucas aparições na mídia nos últimos anos.

Uma das raras entrevistas ocorreu em 2024, ao programa "Tá na Hora", do SBT. Na ocasião, o irmão mencionou a possibilidade de conversar com Suzane fora do ambiente midiático.

Documentário já está em fase final

O documentário, ainda sem título definitivo, foi iniciado em novembro de 2025 e está em fase de pós-produção. A estreia está prevista para este ano na Netflix.

Ainda de acordo com a coluna, para viabilizar o projeto, a plataforma pagou cerca de R$ 500 mil para que Suzane autorizasse a gravação do depoimento. O contrato inclui cláusulas de confidencialidade.

Suzane não pode divulgar publicamente detalhes do acordo, nem conceder entrevistas a veículos concorrentes por um período determinado.

Além dela, outras pessoas próximas também receberam valores para autorizar o uso de imagens e participar da produção, incluindo o atual marido, Felipe Zecchini Muniz.

O projeto foi encomendado após o desempenho de produções sobre o caso Richthofen em plataformas de streaming. Séries e conteúdos relacionados ao tema têm atraído audiência significativa no Brasil.