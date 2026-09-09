Bateria que dura dois dias? iPhone Duo chega com 'superbateria'

A Apple anunciou o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável, com uma bateria dividida em duas unidades — uma de cada lado da dobradiça — que funcionam como um único sistema, segundo a empresa.

De acordo com a Apple, essa configuração garante até 44 horas de reprodução de vídeo usando apenas a tela externa do aparelho, ou 31 horas usando a tela interna, maior e mais exigente em consumo de energia.

O diferencial também está na velocidade de recarga. Segundo a Apple, o iPhone Duo atinge 50% de bateria em apenas 20 minutos na tomada, e cinco minutos de carregamento já garantem cinco horas de reprodução de vídeo, segundo a companhia.

O aparelho também traz suporte a 5G mmWave nos Estados Unidos por meio do modem C2, próprio da Apple, e funciona exclusivamente com eSIM em todo o mundo — sem bandeja para chip físico, mesmo formato já adotado pelo iPhone Air.

Bateria como resposta a um ponto fraco histórico dos dobráveis

Autonomia sempre foi um dos principais pontos de crítica a smartphones dobráveis: telas maiores consomem mais energia, e o espaço interno reduzido pela dobradiça limita o tamanho da bateria que cabe no aparelho.

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 21.999 512 GB R$ 23.499 1 TB R$ 26.499 2 TB R$ 30.999

Ao dividir a bateria em duas unidades — uma para cada metade do corpo dobrável —, a Apple tenta contornar essa limitação física sem comprometer a autonomia final do iPhone Duo, especialmente no uso da tela externa, que deve concentrar boa parte das interações rápidas do dia a dia.

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