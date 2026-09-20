Agregador Inteligov/EXAME: Tarcísio tem 47,23% e mantém folga de 15 pontos sobre Haddad em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue isolado na liderança da corrida pela reeleição em São Paulo, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

No primeiro turno, ele aparece com 47,23% das intenções de voto, folga expressiva sobre o segundo colocado. O ministro Fernando Haddad (PT) ocupa a segunda posição, com 31,45%, o que deixa a distância entre os dois em 15,78 pontos percentuais.

Entre os demais candidatos, a policial Edjane (União Brasil) aparece com 3%, Vera Lúcia (PSTU) tem 2,17%, Carlos Machado (PL) soma 1,93%, Vivian Mendes (PCB) registra 1,34% e Izadora Dias (PCO) fecha a lista com 0,59%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Tarcísio de Freitas tem a maior alta entre os candidatos, de 0,53 pp. Izadora Dias também sobe, com alta de 0,39 pp, e Carlos Machado avança 0,27 pp.

Do lado das quedas, Vera Lúcia tem a maior retração, de 0,37 pp, seguida por Fernando Haddad, com queda de 0,21 pp. Vivian Mendes fica praticamente estável, com leve recuo de 0,02 pp.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até as 12h de 31 de agosto, por exemplo, a base recebeu 39 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 431 levantamentos considerados na iteração anterior.