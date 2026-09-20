São Paulo vence Internacional e ganha distância da zona de rebaixamento no Brasileirão

RESUMO | O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado, 19, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Calleri em cobrança de pênalti. Com o resultado, o São Paulo chegou a 36 pontos e assumiu provisoriamente a 11ª colocação, enquanto o Internacional permaneceu com 28 pontos.

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado, 19, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em sua primeira partida após a eliminação na Copa Sul-Americana. A equipe paulista voltou a concentrar a temporada na competição nacional e conquistou três pontos na reta final do torneio.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 36 pontos e assumiu provisoriamente a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Internacional permaneceu com 28 pontos entre os clubes que ocupam a parte inferior da tabela.

A equipe comandada pelo São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Maripán, do Internacional, cometeu pênalti em Luciano, e Calleri marcou na cobrança, colocando o time paulista em vantagem.

O Internacional tentou reagir com saídas rápidas para o ataque, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas. Na reta final do primeiro tempo, o time gaúcho aumentou a presença no campo adversário, porém não conseguiu criar oportunidades claras contra o goleiro Rafael.

Na segunda etapa, o Internacional voltou com postura mais ofensiva e passou a pressionar o São Paulo. Aos seis minutos, Alan Patrick finalizou de fora da área e levou perigo, mas a equipe não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.

Mesmo com a tentativa de reação do Internacional durante o segundo tempo, o São Paulo conseguiu administrar a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0 no Morumbi.

A partida também teve um protesto da torcida organizada Independente, em meio ao cenário de crise financeira e política do clube. Os torcedores exibiram uma faixa com a frase "Silêncio, estamos jogando" e não realizaram cantos nos primeiros 15 minutos do confronto.

A manifestação ocorreu após uma declaração do técnico Dorival Júnior sobre a eliminação do São Paulo para o Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador afirmou que o comportamento da torcida havia contribuído para um ambiente de nervosismo entre os jogadores durante a partida.

Próximos jogos de São Paulo e Internacional

São Paulo retorna aos gramados em 2 de outubro, no Morumbi, para enfrentar o Santos em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Internacional na competição será contra o Corinthians, marcado para 7 de outubro. A pausa no calendário acontece por causa da Data Fifa, período destinado aos jogos entre seleções.

Qual foi o resultado de São Paulo x Internacional?

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado, 19, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem marcou o gol da vitória do São Paulo?

Calleri marcou o gol aos 14 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti cometido por Maripán em Luciano.

Qual é a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro?

O São Paulo chegou a 36 pontos e assumiu provisoriamente a 11ª colocação. O Internacional permaneceu com 28 pontos na parte inferior da tabela.

Por que a torcida do São Paulo protestou no Morumbi?

A torcida organizada Independente protestou em meio à crise financeira e política do São Paulo e após uma declaração de Dorival Júnior. O técnico afirmou que o comportamento da torcida havia contribuído para o nervosismo dos jogadores na eliminação diante do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.

Quando será o próximo jogo do São Paulo?

O São Paulo enfrentará o Santos em 2 de outubro, no Morumbi, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando será o próximo jogo do Internacional?

O Internacional enfrentará o Corinthians em 7 de outubro pelo Campeonato Brasileiro, após a pausa provocada pela Data Fifa.