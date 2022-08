Imagine Dragons virá ao Brasil em outubro; veja onde comprar ingressos

A banda Imagine Dragons acaba de confirmar, nesta quinta-feira (4) três shows no Brasil em outubro deste ano. De acordo com o site oficial da banda, as apresentações fazem parte do Mercury World Tour — feito para divulgação do álbum duplo Mercury - Acts 1 e 2.



O grupo não vinha ao Brasil desde 2019, quando tocaram no Rock in Rio. Neste ano, se apresentam em três regiões brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e farão shows também na Colômbia e Argentina.

O álbum conta com vários hits de sucesso da banda, como "Enemy", que ficou famosa por ilustrar a abertura da série Arcane (Riot - Netflix), "Bones" e "Sharks".

Veja datas, horários e como comprar ingresso para o show do Imagine Dragons:

Quando serão os shows do Imagine Dragons?

Em São Paulo, o evento será no dia 27 de outubro, terça-feira. No Rio de Janeiro, ocorre no dia 29 de outubro, sábado e, em Curitiba, será no dia 25 de outubro, quinta-feira.

Onde serão os shows do Imagine Dragons?

Em São Paulo, o evento ocorre no Allianz Parque, no Rio de Janeiro será na área externa da Jeunesse Arena e, em Curitiba, ocorre na Pedreira Paulo Leminski.

Quando começa a venda dos ingressos?