Rock in Rio: veja quais artistas também vão se apresentar em São Paulo

Um dos maiores eventos de música do mundo, o Rock in Rio já está com todas as atrações confirmadas para setembro. Nomes grandes da música como Coldplay, Guns 'N Roses, Dua Lipa e Justin Bieber vão tocar ao longo das duas semanas no festival, mas eles também não vão se limitar ao Rio de Janeiro.

Aproveitando a viagem para o Brasil, oito artistas do Rock in Rio 2022 já confirmaram shows em São Paulo durante os meses de setembro e outubro.

Quais artistas do Rock in Rio vêm para São Paulo?

Veja a lista completa de todos os shows e artistas que vão passar pela capital paulista, antes ou depois de se apresentarem no Rock in Rio 2022 em setembro:

Iron Maiden

Data: 04 de setembro

Local: Estádio do Morumbi

Informações: a banda também vai tocar em Curitiba e Ribeirão Preto nos dias 27 e 30 de agosto, respectivamente. Em São Paulo, os ingressos vão de R$ 120 a R$ 750 e já estão disponíveis para compra através do a banda também vai tocar emnos dias 27 e 30 de agosto, respectivamente. Em São Paulo, os ingressos vão de R$ 120 a R$ 750 e já estão disponíveis para compra através do site Live Pass

Avril Lavigne

Data: 07 de setembro

Local: Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas)

Informações: os valores dos ingressos vão de R$ 150,50 a R$ 691,00, mas estão temporariamente esgotados. Veja mais detalhes os valores dos ingressos vão de R$ 150,50 a R$ 691,00, mas estão temporariamente esgotados. Veja mais detalhes disponíveis nesta matéria

Procon quer que Eventim explique esgotamentos em minutos dos shows de Avril Lavigne e Coldplay no Brasil. O Procon se prepara para uma reunião presencial com a Eventim, que não deu justificativas satisfatórias para o Procon até o momento. — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 17, 2022

Dua Lipa

Data: 08 de setembro

Local: Distrito Anhembi

Informações: os valores dos ingressos vão de R$ 225 a R$ 850 e as vendas para o público geral começam dia 19 de maio, veja mais detalhes os valores dos ingressos vão de R$ 225 a R$ 850 e as vendas para o público geral começam dia 19 de maio, veja mais detalhes disponíveis nesta matéria

Maneskin

Data: 09 de setembro

Local: Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas)

Informações: os ingressos vão de R$ 190 a R$ 700 e estão disponíveis para compra no site da os ingressos vão de R$ 190 a R$ 700 e estão disponíveis para compra no site da Live Pass

Justin Bieber

Datas: 14 e 15 de setembro

Local: Allianz Parque

Informações: a "Justice World Tour" chega ao Brasil este ano, mas todos os ingressos para os shows de São Paulo já estão esgotados.

Guns N' Roses

Data: 24 de setembro

Local: Allianz Parque

Informações: os ingressos estão disponíveis para compra os ingressos estão disponíveis para compra no site da Eventim , variando entre R$ 190 e R$ 950. No momento de publicação desta matéria, os ingressos para a pista comum e a cadeira superior estão temporariamente esgotados.

Coldplay

Data: 15, 16, 18 e 19 de outubro

Local: Allianz Parque

Informações: apesar de ter confirmado quatro datas diferentes em São Paulo, a banda Coldplay está com todos os ingressos esgotados. Veja mais informações no apesar de ter confirmado quatro datas diferentes em São Paulo, a banda Coldplay está com todos os ingressos esgotados. Veja mais informações no site da Eventim

