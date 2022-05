Avril Lavigne anuncia show em São Paulo; veja valores e data

A cantora Avril Lavigne acaba de confirmar uma apresentação única em São Paulo, no dia 07 de setembro, dois dias antes de tocar no Rock in Rio. Fãs da artista canadense que não tiveram a chance de garantir o ingresso para vê-la no Rio, agora podem tentar assistir ao show na capital paulista.

Após oito anos, Lavigne volta aos palcos brasileiros com a turnê "Love Sux", mesmo nome que o sétimo álbum de estúdio de sua carreira. A cantora é conhecida por hits como "Complicated", "Sk8er Boi", "Girlfriend" e "Here's To Never Growing Up" e já vendeu mais de 40 milhões de álbuns mundialmente. Veja datas, horários e como comprar ingresso para o show da Avril Lavigne em São Paulo:

Quando será o show da Avril Lavigne em São Paulo?

O evento será no dia 07 de setembro, quarta-feira, com abertura dos portões prevista para 21h30.

Onde será o show da Avril Lavigne em São Paulo?

O show da cantora será no Espaço das Américas, na região da Barra Funda, que em breve terá o nome trocado para Espaço Unimed.

Quais os valores dos ingressos do show da Avril Lavigne em São Paulo?

Mezanino: R$ 150,50 (meia) e R$ 301,00 (inteira);

Pista: R$ 215,50 (meia) e R$ 431,00 (inteira);

Pista Premium: R$ 365,50 (meia) e R$ 731,00 (inteira);

R$ 365,50 (meia) e R$ 731,00 (inteira); Camarote: R$ 345,50 (meia) e R$ 691,00 (inteira).

Quando começa a venda dos ingressos?

Clientes dos cartões C6 Bank e Mastercard terão pré-venda exclusiva entre 13 e 14 de maio, iniciando às 10h pelo site da Eventim ou pela bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 16 de maio nos mesmos canais e horários.

Onde posso comprar os ingressos?

Os ingressos para o show da Avril Lavigne em São Paulo podem ser comprados pelo site da Eventim ou pela bilheteria oficial do Espaço das Américas (Espaço Unimed), na Rua Tagipuru, 795, Barra Funda.