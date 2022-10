Hollow Knight: Silksong - Sony confirma lançamento do jogo para PS4 e PS5

A Sony confirmou o lançamento do jogo Hollow Knight: Silksong para Playstation 4 e Playstation 5. O game é uma sequência do título de 2017, Hollow Knight, e já havia sido confirmado para plataformas concorrentes da marca, como Xbox Gamepass, Steam e Nintendo Switch. O comunicado foi feito por meio de um tuíte no perfil oficial da Playstation.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

Hollow Knight: Silksong ainda tem uma data oficial de lançamento para nenhuma de suas plataformas, a única informação dada ao público é que o jogo estará disponível primeiro pelo Xbox Gamepass, plataforma de streaming de jogos da Microsoft.

O que é Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong, ou apenas Silksong, é um jogo digital desenvolvido pelo estúdio independente australiano Team Cherry.

Silksong dá continuidade direta à história do primeiro lançamento da empresa, Hollow Knight, jogo no estilo metroidvania e idealizado em 2013 pela equipe. Hollow Knight foi criado com a ajuda de um financiamento coletivo que reuniu AU$ 57 mil, número que ultrapassou o valor solicitado pela companhia, que era de AU$ 35 mil.

O primeiro título foi lançado em 2017 e chamou a atenção dos aficionados pelo seu visual desenhado a mão, trilha sonora marcante e história única. O game vendeu 2,8 milhões de cópias em 2019.

Hollow Knight também foi aclamado pela crítica, e recebeu indicações para prêmios como The Game Awards 2017, além de classificações altas por portais especializados em game, como o IGN e Metacritic.

