Mick Jagger teria tido um relacionamento com dois integrantes do Rolling Stones; entenda

Mick Jagger teria tido um romance com outros dois integrantes da banda Rolling Stones, segundo revelou o portal Daily Mirror nesta sexta-feira, 7. A biografia "The Stone Age: Sixty Years of Rolling Stones", escrita por Lesley-Ann Jones, traz alguns relatos dos bastidores da banda nos anos 60.

Após rumores que o cantor já havia se relacionado com David Bowie, a escritora revela que Jagger teve um romance com Keith Richards e Mick Taylor, que integraram a banda entre 1964 e 1969. Ícone do estilo andrógino, o cantor é famoso por namorar uma série de supermodelos, atrizes e cantores deslumbrantes ao longo dos anos.

Fique por dentro da vida das maiores celebridades do momento. Assine a EXAME, por menos de R$11/mês.

Na biografia é revelado diversos relacionamentos que o Mick Jagger teve ao longo de sua vida. Além do caso com os integrantes e David Bowie, é mencionado um suposto affair com o ator austríaco Helmut Berger.

Jagger já namorou a apresentadora Luciana Gimenez no final dos anos 90, porem como o cantor era casado na época, o relacionamento foi mantido em segredo. Um ano após terem se relacionado, Gimenez anunciou que estava grávida do cantor.

Quem é Mick Jagger?

Septuagenário, cheio de rugas e pai de sete filhos, Jagger é uma das figuras mais veneradas do rock.

Nascido em Dartford, no condado inglês de Kent, em 26 de julho de 1943, Jagger é filho de um professor de educação física e uma dona de casa australiana, e recebeu sua "flechada musical" quando era só um adolescente que tirava notas brilhantes e que se matricularia na prestigiada London School Of Economics (LSE).

No Reino Unido, sua vida pessoal sempre deu pano para a manga, fosse por seus amores e sua fama de incorrigível mulherengo, fosse pelo destaque midiático que herdaram, além disso, alguns de seus filhos, como as duas filhas modelos, Elizabeth e Geórgia Mai, fruto de um segundo casamento com a americana Jerry Hall, e o brasileiro Lucas Jagger.

O grupo, - que fundou com Keith Richards (guitarra), Ron Wood (baixo) e Charlie Watts (bateria) - vendeu mais de 200 milhões de discos e publicou 24 álbuns, o último, "GRRR!" no ano passado.

Álbuns como "Beggars Banquet" (1968), "Sticky Fingers" (1971) e "Exile on Main St." (1972) continuam fascinando legiões de admiradores.

Em sua carreira solo, que começou em meados dos anos 1980, Jagger colaborou com nomes como "The Jacksons" no single "State of Schock" (1984), Tina Turner no "Live Aid" e com David Bowie no videoclipe "Dancing in the street".

Veja também:

É o fim de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: casamento acabou; entenda

Príncipe Harry e Elton John processam editora do Daily Mail