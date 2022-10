É o fim de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: casamento acabou; entenda

Um dos casais mais comentados do Brasil anunciou, de fato, o divórcio. A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi anunciou, em suas redes sociais, que o casamento com Arthur Aguiar, vencedor do BBB 2022, chegou ao fim.

"Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu Cardi em seu Instagram.

Casados desde dezembro de 2017 — em uma cerimônia surpresa organizada por Cardi — e agora com uma filha de 3 anos, o casal tinha relatos conturbados na mídia, vários episódios de brigas, traições e desentendimentos. Eles tiveram um tempo distantes em 2020 e voltaram ao relacionamento em 2021.

Durante o reality show, Aguiar ficou inclusive reconhecido por tê-la "traído 16 vezes", de acordo com o que a ex-BBB havia publicado em suas redes sociais.

“Eu não aceito traição, tanto não aceito, que ao descobrir as traições eu terminei imediatamente a minha relação”, diz Maíra na época, em seu Instagram. “Eu não voltei para o mesmo relacionamento! Eu voltei para o homem que eu casei e não para o homem que se perdeu no meio do nosso casamento”, conclui.

LEIA TAMBÉM:

Palestra nos EUA e sem contrato com a Globo: a vida de Arthur após o BBB

Arthur Aguiar começará dieta e terá diário de emagrecimento em rede social