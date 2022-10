Gato mais alto do mundo tem 48 cm e vive nos EUA; veja vídeo

Um gato da raça Savanah entrou para o Guinness Book por ser considerado o maior gato do mundo. Com 47,83 cm, ele pertence ao dono William John que mora na cidade de Farmington Hills, Michigan, nos Estados Unidos. A marca foi registrada em janeiro de 2021, porem o reconhecimento do recorde veio no último dia 30 de setembro.

Chamado de Fenrir, o animal é resultado do cruzamento de um serval, felino selvagem natural da África, com um gato doméstico. Segundo o Guinnes, o cruzamento entre esses animais se tornou popular no início da década de 1990, originando a raça Savanah.

De acordo com o Guinness, mesmo com o cruzamento, Fenrir ainda é um gato muito alto para raça, com aproximadamente 2,5 centímetros a mais que outros espécies da raça.

O dono William John afirmou que Fenrir irá ultrapassar seu irmão Arcturus, que morreu em 2017, e até então era o detentor do título de maior gato doméstico do mundo.

