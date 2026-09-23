Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Fintech brasileira capta R$ 16,9 milhões em rodada de investimento com aporte da Circle

Empresa pretende expandir o desenvolvimento de sua infraestrutura de pagamentos com stablecoins

Stablecoins (crédito: CoinWire Japan/Unsplash)

Stablecoins (crédito: CoinWire Japan/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h49.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A fintech brasileira de criptoativos, BlindPay, anunciou que levantou US$ 3,3 milhões (o equivalente a R$ 16,9 milhões) em uma rodada de investimento com participação da emissora de stablecoins norte-americana, Circle.

A BlindPay desenvolve uma infraestrutura de Interface de Programação de Aplicações (API) para pagamentos e transferências globais. Ou seja, atua como uma "ponte digital" para que empresas possam enviar, receber e converter dinheiro em diferentes países com uma integração digital entre sistemas.

Nesse contexto, o investimento da Circle busca acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de pagamentos internacionais com stablecoins da fintech brasileira.

"Estamos focados em construir uma infraestrutura moderna para simplificar as transferências internacionais de dinheiro, especialmente entre o Brasil e os Estados Unidos, usando stablecoins como o USDC", afirma em nota Bernardo Simonassi, CEO e fundador da BlindPay.

A BlindPay está com processo em andamento para obter a licença de sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (SPSAV) junto ao Banco Central. O prazo limite para envio do pedido de autorização é 30 de outubro.

De acordo com a empresa, o volume transacionado em sua plataforma saiu de US$ 500 milhões em 2025 para mais de US$ 2,5 bilhões em 2026.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasInvestimentos de empresasCriptoativos

Mais de Future of Money

Bitcoin cai com correção depois de chegar aos US$ 87 mil

B3 estreia futuro de Bitcoin em dólar e amplia estratégias na bolsa

Valor tokenizado no Brasil cresce 10 vezes em um ano, revela Nexa

77% confiam mais em bancos do que em plataformas cripto, diz Visa

Mais na Exame

Pop

Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin estão na primeira Roça de 'A Fazenda 18'; veja como foi

Mercados

On, a 'suíça que cobra caro', mira US$ 7 bilhões em vendas até 2029

Brasil

Paraná Pesquisas: Jorginho Mello lidera com 58,8% e venceria no 1º turno em Santa Catarina

Carreira

Inteligência emocional vira a habilidade profissional mais buscada pelos brasileiros