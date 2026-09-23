Fintech brasileira capta R$ 16,9 milhões em rodada de investimento com aporte da Circle

A fintech brasileira de criptoativos, BlindPay, anunciou que levantou US$ 3,3 milhões (o equivalente a R$ 16,9 milhões) em uma rodada de investimento com participação da emissora de stablecoins norte-americana, Circle.

A BlindPay desenvolve uma infraestrutura de Interface de Programação de Aplicações (API) para pagamentos e transferências globais. Ou seja, atua como uma "ponte digital" para que empresas possam enviar, receber e converter dinheiro em diferentes países com uma integração digital entre sistemas.

Nesse contexto, o investimento da Circle busca acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de pagamentos internacionais com stablecoins da fintech brasileira.

"Estamos focados em construir uma infraestrutura moderna para simplificar as transferências internacionais de dinheiro, especialmente entre o Brasil e os Estados Unidos, usando stablecoins como o USDC", afirma em nota Bernardo Simonassi, CEO e fundador da BlindPay.

A BlindPay está com processo em andamento para obter a licença de sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (SPSAV) junto ao Banco Central. O prazo limite para envio do pedido de autorização é 30 de outubro.

De acordo com a empresa, o volume transacionado em sua plataforma saiu de US$ 500 milhões em 2025 para mais de US$ 2,5 bilhões em 2026.

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