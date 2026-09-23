O governador Jorginho Mello (PL) lidera isolado a corrida pela reeleição, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23. No cenário estimulado de primeiro turno, o mandatário registra 58,8% das intenções de voto.

Na sequência, a pesquisa revela um empate técnico entre João Rodrigues (PSD) com 16,5% e Gelson Merísio (PSB) com 11,3%. A margem de erro do estudo é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Marcelo Brigadeiro (Missão) pontua com 1,2% e Professor Marcus Sodré (PSTU) marca 1%. A lista segue com Laís Chaud (UP), que registra 0,9%, Ralf Zimmer (PRD), com 0,8%, e Bruno Pedreiro (PCO), com 0,3%.

Os votos brancos, nulos e os eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 4,8%, enquanto 4,6% não souberam ou preferiram não opinar.

Rejeição e avaliação do Executivo

No índice de rejeição estimulada, Gelson Merísio lidera com 34,3% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. O governador aparece em segundo, com 18,2%, seguido por Bruno Pedreiro (10,9%) e João Rodrigues (9,5%). Os que declaram que poderiam votar em todos somam 8,7%.

O desempenho eleitoral do líder reflete a alta aprovação de seu mandato no estado. A administração de Jorginho Mello é aprovada por 78% dos catarinenses e desaprovada por 19,4%.

Na avaliação qualitativa, a gestão é classificada como ótima ou boa por 64,7% da população, e vista como ruim ou péssima por 11,8%, enquanto outros 22,1% julgam regular.

Raio-x do eleitorado

O detalhamento demográfico da pesquisa mostra que Jorginho Mello atinge seu melhor desempenho entre os eleitores com ensino superior completo, estrato no qual atinge 62,1%. O mandatário também apresenta tração significativa entre os homens, alcançando 60,6% das intenções de voto.

O segundo colocado, João Rodrigues, também encontra seu maior percentual entre o eleitorado com nível superior, marcando 18,1%. Já Gelson Merísio oscila positivamente entre os eleitores mais velhos, alcançando 14,1% no grupo de pessoas com 60 anos ou mais e 14,3% entre a população não economicamente ativa.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.384 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SC-00523/2026.