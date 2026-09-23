Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin estão na primeira Roça de 'A Fazenda 18'; veja como foi

'A Fazenda 18': quatro participantes foram definidos para a berlinda, mas apenas Giovanna está confirmada na votação do público (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h42.
A primeira Roça de "A Fazenda 18" foi formada na noite de terça-feira, 22, e mexeu com os nervos dos participantes do reality da Record. Stephanie Gomes, Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Darlin Ferrattry foram parar na berlinda após uma votação marcada por empate e decisões da Fazendeira.
Saiba como foi:
A formação começou com a indicação da Fazendeira Fran. Ela escolheu Stephanie para ocupar o primeiro banquinho da Roça. No discurso, Fran criticou a postura da participante dentro do jogo e afirmou que ela não havia contribuído para a dinâmica da casa.
"Não agregou em nada. Preguiçosa, sem enredo e sem jogo".
Stephanie respondeu que já esperava a indicação por causa da relação entre as duas. A peoa também afirmou que tentou escapar da berlinda antes da votação, mas não conseguiu.
A votação entre os participantes terminou empatada entre Darlin e Giovanna. Darlin recebeu 9 votos, enquanto Giovanna foi indicada 5 vezes, mas o Poder da Chama Vermelha, entregue por Thaíde a Mayk, fez com que o voto do participante tivesse peso quatro e interferisse diretamente no resultado.
Coube a Fran decidir quem ocuparia a segunda vaga. A Fazendeira escolheu Giovanna, citando a relação que teve com a atriz durante os primeiros dias do programa.
Depois de oficialmente sentar no banquinho da Roça, Giovanna teve direito ao contragolpe e escolheu Serginho Hondjakoff para acompanhá-la.
A atriz justificou a escolha mencionando o voto que recebeu do ator durante a votação.
A última vaga foi definida pela dinâmica do Resta Um. Darlin foi a participante que permaneceu sem ser salva e completou os quatro nomes da primeira Roça.
Depois da definição, Darlin ainda teve o poder de vetar uma das participantes da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu Giovanna, que ficou diretamente na votação do público.
Com o veto, Stephanie, Serginho e Darlin disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23. Quem vencer assume o chapéu e deixa a berlinda. Giovanna já está confirmada na votação que definirá o próximo eliminado de "A Fazenda 18".
A eliminação da primeira Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta quinta-feira, 24, ao vivo, na Record.