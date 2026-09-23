Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin estão na primeira Roça de 'A Fazenda 18'; veja como foi

A primeira Roça de "A Fazenda 18" foi formada na noite de terça-feira, 22, e mexeu com os nervos dos participantes do reality da Record. Stephanie Gomes, Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Darlin Ferrattry foram parar na berlinda após uma votação marcada por empate e decisões da Fazendeira.

Saiba como foi:

Fran indicou Stephanie

A formação começou com a indicação da Fazendeira Fran. Ela escolheu Stephanie para ocupar o primeiro banquinho da Roça. No discurso, Fran criticou a postura da participante dentro do jogo e afirmou que ela não havia contribuído para a dinâmica da casa.

"Não agregou em nada. Preguiçosa, sem enredo e sem jogo".

Stephanie respondeu que já esperava a indicação por causa da relação entre as duas. A peoa também afirmou que tentou escapar da berlinda antes da votação, mas não conseguiu.

Votação terminou empatada

A votação entre os participantes terminou empatada entre Darlin e Giovanna. Darlin recebeu 9 votos, enquanto Giovanna foi indicada 5 vezes, mas o Poder da Chama Vermelha, entregue por Thaíde a Mayk, fez com que o voto do participante tivesse peso quatro e interferisse diretamente no resultado.

Coube a Fran decidir quem ocuparia a segunda vaga. A Fazendeira escolheu Giovanna, citando a relação que teve com a atriz durante os primeiros dias do programa.

Confira quem votou em quem:

Maíra: Tina, Igor, Stephanie, Adryana e Renê

Tina, Igor, Stephanie, Adryana e Renê Darlin: Alfredo, Giovanna, Jônatas , Renata, Jottapê , Mônica, Thaíde, Eduarda e Rikardo

Alfredo, Giovanna, , Renata, , Mônica, Thaíde, Eduarda e Rikardo Renê: Daniel Erthal, Maíra, Catherine e Murilo

Daniel Erthal, Maíra, Catherine e Murilo Giovanna: Lucas Bissoli , Ariela, Serginho, Gabriel e Mayk

, Ariela, Serginho, Gabriel e Mayk Mônica: Ana Bruna

Giovanna puxa Serginho

Depois de oficialmente sentar no banquinho da Roça, Giovanna teve direito ao contragolpe e escolheu Serginho Hondjakoff para acompanhá-la.

A atriz justificou a escolha mencionando o voto que recebeu do ator durante a votação.

Darlin sobra no Resta Um

A última vaga foi definida pela dinâmica do Resta Um. Darlin foi a participante que permaneceu sem ser salva e completou os quatro nomes da primeira Roça.

Depois da definição, Darlin ainda teve o poder de vetar uma das participantes da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu Giovanna, que ficou diretamente na votação do público.

Com o veto, Stephanie, Serginho e Darlin disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23. Quem vencer assume o chapéu e deixa a berlinda. Giovanna já está confirmada na votação que definirá o próximo eliminado de "A Fazenda 18".

Quando será a eliminação?

A eliminação da primeira Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta quinta-feira, 24, ao vivo, na Record.