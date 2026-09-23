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Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada de 'Outlander: Sangue do Meu Sangue'?

Novo capítulo da série será lançado nesta semana no Disney+; veja a data e o que esperar da história

'Outlander: Sangue do Meu Sangue': derivada da saga de "Outlander" retoma as histórias de amor e os conflitos familiares de seus protagonistas (Divulgação/Disney)

'Outlander: Sangue do Meu Sangue': derivada da saga de "Outlander" retoma as histórias de amor e os conflitos familiares de seus protagonistas (Divulgação/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h39.

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A espera pelo próximo capítulo de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" está perto do fim. O episódio 2 da segunda temporada chega ao Disney+ neste sábado, 26.

A série, derivada de "Outlander", acompanha as histórias de amor dos pais de Jamie Fraser e Claire Fraser. A nova temporada começou no último sábado, 19 de setembro, e terá episódios lançados semanalmente no streaming.

O que esperar da nova temporada?

A trama retoma as histórias de Brian Fraser e Ellen MacKenzie, pais de Jamie Fraser, na Escócia do século XVIII. A Revolta Jacobita de 1715 coloca os personagens diante de conflitos entre clãs e desafios relacionados à guerra.

A história de Julia Moriston e Henry Beauchamp, pais de Claire, também avança. O casal enfrenta as consequências das viagens no tempo e busca retornar à década de 1920 com o filho William.

O relacionamento entre Brian e Ellen ganha novos obstáculos após os acontecimentos da primeira temporada. A união dos dois passa a conviver com as responsabilidades impostas pelos respectivos clãs.

A produção também acompanha Dougal e Maura, recém-casados, enquanto o casal constrói sua trajetória dentro do universo de "Outlander".

O que acontece no episódio 2?

Segundo a sinopse do episódio, Brian e Ellen ajudam seus respectivos clãs a se prepararem para a rebelião que se aproxima. A situação coloca os personagens diante de novas tensões enquanto os conflitos políticos e familiares avançam.

Ao mesmo tempo, Julia e Henry descobrem mais informações sobre as pedras de Craigh na Dun, elemento diretamente ligado às viagens no tempo presentes no universo de "Outlander".

A temporada também acompanha os efeitos da Rebelião Jacobita sobre os personagens e os clãs das Terras Altas da Escócia. O conflito histórico passa a influenciar diretamente os caminhos dos dois casais.

Quem está no elenco?

A segunda temporada de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" mantém Harriet Slater e Jamie Roy nos papéis de Ellen MacKenzie e Brian Fraser, pais de Jamie Fraser. A trama também acompanha Henry Beauchamp, interpretado por Jeremy Irvine, e Julia Moriston, vivida por Hermione Corfield, que representam os pais de Claire.

O elenco conta ainda com Tony Curran, Sam Retford e Séamus McLean Ross.

A direção da série é de Azhur Saleem, enquanto Matthew B. Roberts atua como showrunner e produtor executivo. Roberts também está ligado à produção da série original, baseada nos livros de Diana Gabaldon.

Calendário de episódios da 2ª temporada

Confira quais dias terão um novo episódio de "Outlander: Sangue do Meu Sangue":

  • Episódio 1: 19 de setembro
  • Episódio 2: 26 de setembro
  • Episódio 3: 3 de outubro
  • Episódio 4: 10 de outubro
  • Episódio 5: 17 de outubro
  • Episódio 6: 24 de outubro
  • Episódio 7: 31 de outubro
  • Episódio 8: 7 de novembro
  • Episódio 9: 14 de novembro
  • Episódio 10: 21 de novembro
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