Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Maior biblioteca infantil do mundo escolhe 4 livros do Brasil; um é de Gilberto Gil

Quatro obras brasileiras foram selecionadas pela International Youth Library para integrar o catálogo The White Ravens, que destaca as melhores obras de literatura infantil e juvenil do mundo

Literatura: obras brasileiras entram em acervo mundial da literatura infantil (H&M/Divulgação)

Literatura: obras brasileiras entram em acervo mundial da literatura infantil (H&M/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h10.

Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 11h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreLivros
Saiba mais

O sucesso de Gilberto Gil nos palcos não é surpresa para ninguém, no entanto, o músico brasileiro também triunfa na literatura. O livro "Refloresta" foi selecionado para a maior biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo.

"Refloresta", escrito por Gil e Daniel Kondo, foi escolhido pela International Youth Library, na Alemanha, para fazer parte do The White Ravens, um catálogo internacional voltado à literatura infantil e juvenil.

Esta, no entanto, é apenas uma de quatro obras brasileiras que foram selecionadas para o catálogo.

Livros brasileiros chegam ao mercado internacional

O catálogo The White Ravens procura promover a qualidade na publicação de livros infantis e facilitar a busca daqueles que procuram conhecer obras além do mercado nacional.

A seleção é feita por vinte especialistas em livros infantis e juvenis, incluindo membros da biblioteca e freelancers. Algumas obras são selecionadas com base na relevância universal dos temas que abordam, em suas qualidades literárias e visuais, ou em sua abordagem ou design inovadores.

O processo busca livros que expandam as fronteiras internacionais, mas mantém o interesse de ter todas as linguagens e áreas globais representadas. Na seção da língua portuguesa, quatro obras brasileiras foram selecionadas para se juntar ao acervo.

Thalita Rebouças ainda escreve para a garota esquisita que existe em todos nós

Quais foram os livros brasileiros selecionados?

  • "Refloresta" de Gilberto Gil e Daniel Kondo

A pedido do fotógrafo Sebastião Salgado, Gilberto Gil escreveu uma canção sobre a destruição da floresta tropical. O samba afirma que a região precisa ser reflorestada para dar aos seus animais, plantas e habitantes uma chance de sobrevivência.

Daniel Kondo traduziu o texto em imagens, criadas com cores intensas, luminosas e alarmantes.

 

  • "Krishna. Prosopopeia em duas rodas" de Bruno Molinero e Cecilia Mondadori

Na obra, Krishna conhece um elefante — o porteiro de um condomínio de luxo — que acaba desaparecendo com seu guarda-chuva rumo aos céus chuvosos, partindo do 175º andar. O texto assume um formato incomum, com um longo poema em prosa, rítmico e ofegante, composto por frases de uma só palavra, frases incompletas, períodos longos ​​e cascatas de palavras formando um rap urbano que captura o ritmo da cidade.

A ilustração de Cecilia Mondadori traz cores vibrantes que transformam a profusão de detalhes em um todo dinâmico.

Como Ray Tavares transforma a 'garota comum' em protagonista da Netflix

  • "Velho Sertão" de Fernanda Rios e Marcelo Tolentino

Remetendo a um duelo do Velho Oeste, a história de Fernanda Rios narra a história de um menino que vive no sertão brasileiro, responsável por entregar, todas as manhãs, o leite das poucas vacas de sua família. No trajeto de volta para casa, o menino e seu cavalo sempre pedem um gole de água ao velho que mora sozinho em uma casa no topo da colina; seu pedido é negado.

Essa troca diária desencadeia uma disputa de poder amarga que também marca o fim da infância do protagonista.

A história de poder é ilustrada com imagens impressionantes de Marcelo Tolentino, usando tons terrosos em uma paisagem implacável que capta a essência do texto.

  • "Rei-pássaro" de Ezequiel Vitor Tuxá

Desde o seu nascimento, o Rei Inácio jamais pôs os pés no chão, pois se acredita que isso provocaria a ruína do mundo. No conto fabuloso, repleto de referências à mitologia e à cosmologia dos povos indígenas, Ezequiel fala sobre a transformação gradual de um governante ignorante e pomposo em um ser humilde e com os "pés no chão".

Acompanhe tudo sobre:LivrosLiteratura

Mais de Pop

Qual é a ordem dos filmes de 'Resident Evil'? Veja como e onde assistir

'One Piece: O Filme' chega aos cinemas brasileiros 26 anos após estreia no Japão

O que você precisa saber antes de ver a nova versão de 'Vingadores: Ultimato Encore'?

Quando é a final do MasterChef Brasil 2026? Veja data, horário e onde assistir

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Nunca tranquilo

Casual

A nova linha de jeans da Renner vai do casual ao 'premium' (e promete durar mais)

Tecnologia

Por que a geração Z está largando os aplicativos de relacionamento?

Negócios

Comunidade NEEX mostra como a IA está saindo do marketing e chegando ao caixa das empresas