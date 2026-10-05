Quem é o homem escolhido por Trump para comandar a 'revolução da IA'

RESUMO ＋ Donald Trump anunciou neste domingo, 4, que o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton, vai comandar a Força de Superinteligência, nova força-tarefa da Casa Branca para a inteligência artificial. O grupo terá 120 dias para avaliar riscos e oportunidades da tecnologia e recomendar o papel do governo federal. Advogado de Wall Street, Clayton presidiu a SEC no primeiro mandato de Trump, quando liderou o início da ofensiva do órgão contra empresas de criptomoedas.

O novo responsável pela política de inteligência artificial (IA) do governo de Donald Trump já comanda as agências de espionagem dos Estados Unidos. O presidente americano anunciou neste domingo, 4, que o diretor de Inteligência Nacional, Jay Clayton, vai liderar a recém-criada Força de Superinteligência, uma força-tarefa da Casa Branca dedicada à tecnologia.

Clayton acumulará as duas funções. Segundo Trump, ele vai coordenar o trabalho do governo federal para garantir que os Estados Unidos sigam liderando o mundo em superinteligência, tecnologia que, nas palavras do presidente, muitos consideram maior que a Revolução Industrial e a internet.

O que é a Força de Superinteligência?

A força-tarefa terá 120 dias para estudar os riscos e as oportunidades da IA e recomendar qual deve ser o papel do governo federal em relação à tecnologia, de acordo com a CNBC. Também vai coordenar o diálogo do governo com consumidores, organizações da sociedade civil, grupos religiosos, operadores de infraestrutura crítica e empresas de IA.

Além de Clayton, o grupo terá Andrew Ferguson, presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), Emil Michael, diretor de tecnologia do Pentágono, e Scott Kupor, diretor do Escritório de Gestão de Pessoal.

A nomeação fecha uma semana de mudanças na política americana para o setor. Em 29 de setembro, Trump assinou uma ordem executiva que obriga as agências federais a trocar "inteligência artificial" por "superinteligência" nos documentos oficiais. No mesmo dia, executivos das principais empresas de IA assinaram na Casa Branca compromissos voluntários de segurança.

Quem é Jay Clayton?

Nascido em 1966 em Newport News, na Virgínia, Clayton construiu carreira como advogado de Wall Street. Trump o escolheu pela primeira vez em 2017, para presidir a SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, cargo que ocupou de maio daquele ano a dezembro de 2020.

Em 2025, voltou ao governo como procurador federal do Distrito Sul de Nova York, uma das procuradorias mais importantes do país. Em junho de 2026, Trump o indicou para substituir Tulsi Gabbard na direção da Inteligência Nacional, cargo que coordena a CIA e as demais agências de inteligência americanas. O Senado aprovou o nome por 51 votos a 47 em 28 de julho, e Clayton tomou posse em agosto.

Por que a escolha divide?

A trajetória de Clayton com tecnologia passa pelas criptomoedas. Em 2017, ele criou a unidade cibernética da SEC e iniciou a ofensiva contra ofertas iniciais de moedas digitais. Na gestão dele, o órgão abriu 57 processos contra empresas de ativos digitais, incluindo a ação contra a Ripple, retirada depois pela SEC no segundo mandato de Trump, segundo a CoinDesk.

Essa abordagem, de regular o setor por meio de processos, ficou associada ao sucessor de Clayton, Gary Gensler, indicado pelo democrata Joe Biden, e foi alvo de críticas da indústria de criptomoedas. Para o setor, a nomeação coloca a política de IA nas mãos de um regulador com histórico de fiscalização dura sobre novas tecnologias.

Clayton é o segundo nome escolhido por Trump para comandar as decisões do governo sobre IA. Antes dele, o investidor David Sacks acumulava a supervisão de IA e de criptomoedas, e deixou a frente de criptomoedas em março.

Pelo prazo de 120 dias, as recomendações da Força de Superinteligência devem ficar prontas no início de fevereiro de 2027.