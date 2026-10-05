Quem é o homem escolhido por Trump para comandar a 'revolução da IA'

Jay Clayton: czar da IA está na esquerda da iamgem (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h59.
Donald Trump anunciou neste domingo, 4, que o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton, vai comandar a Força de Superinteligência, nova força-tarefa da Casa Branca para a inteligência artificial. O grupo terá 120 dias para avaliar riscos e oportunidades da tecnologia e recomendar o papel do governo federal. Advogado de Wall Street, Clayton presidiu a SEC no primeiro mandato de Trump, quando liderou o início da ofensiva do órgão contra empresas de criptomoedas.
O novo responsável pela política de inteligência artificial (IA) do governo de Donald Trump já comanda as agências de espionagem dos Estados Unidos. O presidente americano anunciou neste domingo, 4, que o diretor de Inteligência Nacional, Jay Clayton, vai liderar a recém-criada Força de Superinteligência, uma força-tarefa da Casa Branca dedicada à tecnologia.
Clayton acumulará as duas funções. Segundo Trump, ele vai coordenar o trabalho do governo federal para garantir que os Estados Unidos sigam liderando o mundo em superinteligência, tecnologia que, nas palavras do presidente, muitos consideram maior que a Revolução Industrial e a internet.
A força-tarefa terá 120 dias para estudar os riscos e as oportunidades da IA e recomendar qual deve ser o papel do governo federal em relação à tecnologia, de acordo com a CNBC. Também vai coordenar o diálogo do governo com consumidores, organizações da sociedade civil, grupos religiosos, operadores de infraestrutura crítica e empresas de IA.
Além de Clayton, o grupo terá Andrew Ferguson, presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), Emil Michael, diretor de tecnologia do Pentágono, e Scott Kupor, diretor do Escritório de Gestão de Pessoal.
A nomeação fecha uma semana de mudanças na política americana para o setor. Em 29 de setembro, Trump assinou uma ordem executiva que obriga as agências federais a trocar "inteligência artificial" por "superinteligência" nos documentos oficiais. No mesmo dia, executivos das principais empresas de IA assinaram na Casa Branca compromissos voluntários de segurança.
Nascido em 1966 em Newport News, na Virgínia, Clayton construiu carreira como advogado de Wall Street. Trump o escolheu pela primeira vez em 2017, para presidir a SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, cargo que ocupou de maio daquele ano a dezembro de 2020.
Em 2025, voltou ao governo como procurador federal do Distrito Sul de Nova York, uma das procuradorias mais importantes do país. Em junho de 2026, Trump o indicou para substituir Tulsi Gabbard na direção da Inteligência Nacional, cargo que coordena a CIA e as demais agências de inteligência americanas. O Senado aprovou o nome por 51 votos a 47 em 28 de julho, e Clayton tomou posse em agosto.
A trajetória de Clayton com tecnologia passa pelas criptomoedas. Em 2017, ele criou a unidade cibernética da SEC e iniciou a ofensiva contra ofertas iniciais de moedas digitais. Na gestão dele, o órgão abriu 57 processos contra empresas de ativos digitais, incluindo a ação contra a Ripple, retirada depois pela SEC no segundo mandato de Trump, segundo a CoinDesk.
Essa abordagem, de regular o setor por meio de processos, ficou associada ao sucessor de Clayton, Gary Gensler, indicado pelo democrata Joe Biden, e foi alvo de críticas da indústria de criptomoedas. Para o setor, a nomeação coloca a política de IA nas mãos de um regulador com histórico de fiscalização dura sobre novas tecnologias.
Clayton é o segundo nome escolhido por Trump para comandar as decisões do governo sobre IA. Antes dele, o investidor David Sacks acumulava a supervisão de IA e de criptomoedas, e deixou a frente de criptomoedas em março.
Pelo prazo de 120 dias, as recomendações da Força de Superinteligência devem ficar prontas no início de fevereiro de 2027.
Jay Clayton é o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos desde agosto de 2026. Advogado, presidiu a SEC entre 2017 e 2020, no primeiro mandato de Trump, e foi procurador federal do Distrito Sul de Nova York entre 2025 e 2026.
É uma força-tarefa da Casa Branca criada para coordenar a política do governo americano para a inteligência artificial. Ela terá 120 dias para avaliar riscos e oportunidades da tecnologia e recomendar o papel do governo federal.
Além de Clayton, o grupo inclui Andrew Ferguson, presidente da FTC, Emil Michael, diretor de tecnologia do Pentágono, e Scott Kupor, diretor do Escritório de Gestão de Pessoal.
Em 29 de setembro, Trump assinou uma ordem executiva que obriga as agências federais a substituir o termo "inteligência artificial" por "superinteligência" nos documentos oficiais.
Na presidência da SEC, Clayton deu início à fiscalização dura do setor de criptomoedas, com 57 processos contra empresas de ativos digitais. Parte da indústria de tecnologia vê no histórico um sinal de regulação mais rígida.