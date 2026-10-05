Um novo café da manhã latino-americano em São Paulo

Taraz: menu completo de café da manhã do restaurante no Rosewood São Paulo (Rubens Kato/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h07.
Com salão que se estende para os jardins do Rosewood São Paulo, o restaurante Le Jardin tem espaço disputado por hóspedes aos finais de semana. Até então, este era o único restaurante com serviço de café da manhã no hotel de luxo paulistano. Agora, o restaurante Taraz apresenta um menu à la carte com uma nova experiência de café da manhã, chamada Desayuno.
A cozinha é comandada pela chef-executiva Rachel Codreanschi e pela chef Gabriela Franceschi, com menu assinado pelo chef Felipe Bronze. A proposta continua centrada em referências da culinária latino-americana, com uso de ingredientes brasileiros e técnicas contemporâneas.
O menu foi desenvolvido por Franceschi e reúne preparações inspiradas em cafés da manhã de diferentes países da América Latina.
A primeira etapa é servida à mesa e inclui chipa, pão francês, telha de tapioca, ricota de búfala Almeida Prado, manteiga com flor de sal, compotas, doce de leite defumado, iogurte com frutas tropicais, granola da casa e mel de abelha nativa.
Depois, o cliente escolhe um prato principal. Entre as opções estão huevos bravos, chilaquiles, burrito de frango orgânico, waffle de pão de queijo com porco glaceado, taco de carne assada e preparações com cogumelos, avocado e tortilhas de banana-da-terra.
Nas bebidas, além de cafés, chás e sucos da estação, o menu inclui Chicha Morada, feita com milho-roxo andino; Horchata, à base de arroz e amêndoas; e mate gelado com especiarias e limão. O menu custa R$ 180 e é servido de terça a sexta-feira das 8h às 10h, e aos sábados e domingos das 8h às 11h.
No almoço e no jantar, o novo menu reúne pratos com referências brasileiras e de outros países da região. Entre as entradas estão o ceviche de caju, preparado com leche de tigre de castanha-de-caju, castanhas tostadas e pimenta dedo-de-moça; o taco de peixe branco, servido em tortilha de banana com aioli de rocoto; e as lulas tostadas com mole poblano, avocado, salsa verde e patacones.
Entre os principais, aparecem o bobó de mandioquinha com palmito grelhado, o arroz cateto com costela angus, tucupi, pimenta-de-cheiro, maxixe e coentro, além do peixe assado ao curry verde, acompanhado de batata-doce, erva-doce, leite de coco e biju de milho.
Na grelha, o bife de chorizo é servido com batatas bolinha e sour cream de ervas frescas. Outra novidade é a cotoletta milanesa, criação de Gabriela Franceschi, acompanhada de molho de iogurte e salada de PANCs.
A parte de sobremesas também foi renovada. A chef pâtissière Saiko Izawa criou três opções: pudim com doce de leite e cumaru, fondue com frutas frescas e calda de chocolate e bolo de banana invertido com nozes, canela e linhaça.
A carta de bebidas ganhou novos coquetéis autorais, entre eles Mari Mari, Pacha Mama, Ai Cabrón e Dulce Passion.