'Heated Rivalry': quando estreia a 2ª temporada da série?

Fenômeno nos Estados Unidos, a série "Heated Rivalry" finalmente está disponível no Brasil. Os três últimos episódios da primeira temporada chegaram ao HBO Max na última sexta-feira, 20 de fevereiro, após já ter acumulado milhões de espectadores lá fora.

Até 9 de fevereiro, a produção registrava média de 10,6 milhões de espectadores por episódio nos EUA, segundo a Warner Bros. Discovery.

Produzida pelo streaming canadense Crave, a série se tornou um sucesso de boca a boca desde novembro, com crescimento constante de audiência e um final que superou em mais de 300% os números da semana de estreia.

E os fãs podem ficar tranquilos, já que a segunda temporada foi confirmada. Veja tudo que sabemos sobre os próximos episódios da série.

'Rivalidade Ardente' vai ter 2ª temporada?

Sim. A HBO Max anunciou em dezembro de 2025 que "Heated Rivalry" foi renovada para um segundo ano.

Em comunicado, o criador Jacob Tierney e o produtor executivo Brendan Brady afirmaram que a renovação antecipada é uma honra e agradeceram ao público pelo sucesso internacional da série.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Heated Rivalry'?

Ainda não há data oficial, mas, em entrevista à Variety, Jacob Tierney afirmou que os episódios não devem chegar antes de 2027. Segundo ele, o processo de roteirização ainda não avançou.

O ator Hudson Williams, que interpreta o personagem Shane Hollander, indicou à Variety que as filmagens podem ocorrer no meio do ano, o que indica um lançamento no início de 2027.

Já Connor Storrie, intérprete de Ilya Rozanov, afirmou, em entrevista ao programa Today, que as gravações ainda não têm data definida.

O criador da série também disse à Entertainment Weekly que o intervalo entre as temporadas não deve chegar a dois anos, nem a 18 meses, mas reforçou que não quer apressar a produção apenas por causa do sucesso.

A possibilidade de um episódio especial antes da estreia da nova temporada também foi colocada na mesa. Em entrevista ao Toronto Star, Justin Stockman, vice-presidente de desenvolvimento de conteúdo e programação da Bell Media, afirmou que a equipe avalia o que é viável, mas ressaltou que o processo não pode ser apressado.

Qual será a história da nova temporada?

A segunda temporada será baseada em "The Long Game", sexto livro da série literária "Game Changers", escrita por Rachel Reid.

A trama acompanha novamente Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). No livro, os dois mantêm o relacionamento em segredo há 10 anos — escondendo a relação de amigos, familiares e da liga.

Enquanto Shane teme que tornar o romance público prejudique sua carreira, Ilya está cansado dos segredos e quer assumir a relação.

O criador confirmou que a nova temporada continuará centrada no casal. Ele também adiantou, em participação no podcast Loon Call, que parte da história deve abordar o momento em que Shane assume sua orientação sexual para os companheiros de time.

Quem está no elenco da 2ª temporada?

O retorno de Connor Storrie e Hudson Williams como protagonistas está confirmado.

O restante do elenco ainda não foi oficialmente anunciado. A primeira temporada contou com François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Franco Lo Presti, Connor McKenna, Shaun Starr e Andrew Carter.

Há expectativa de que Christina Chang e Dylan Walsh retornem como os pais de Shane, Yuna e David Hollander, devido à importância dos personagens na trama de "The Long Game", mas isso ainda não foi confirmado.

Relembre a história de 'Rivalidade Ardente'

Baseada na série de livros "Game Changers", de Rachel Reid, "Heated Rivalry" acompanha o romance proibido entre dois jogadores de hóquei rivais.

Inimigos no gelo, Shane Hollander e Ilya Rozanov enfrentam o desafio de se apaixonar enquanto tentam preservar carreiras em ascensão e lidar com as expectativas do esporte.

A história do casal foi apresentada no segundo livro da saga, "Rivalidade Ardente", lançado em 2019, e teve continuidade em "The Long Game", de 2022 — obra que deve servir de base para os novos episódios.